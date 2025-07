„Unsere Stadt wird wieder bunt.“ Das ist das hoffnungsvolle Credo, das sich die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler auf die Fahnen geschrieben hat. Doch wie sieht es vier Jahre nach der Flut damit aus? Die Bilanz aus dem Rathaus beginnt mit der Aussage, dass „das Gute überwiegt“. Doch es werden auch Sorgen geäußert, vor allem darüber, was den überörtlichen Hochwasserschutz angeht.

Was es Positives zu berichten gibt

„Viele zentrale Wiederaufbauprojekte sind mitten in der Umsetzung – das Jahr 2025 steht insofern ganz im Zeichen von Großbaustellen“, fasst Bürgermeister Guido Orthen die aktuelle Situation im Stadtgebiet zusammen. Die ersten Brücken sollen im Jahr 2025 fertiggestellt werden. Der Bau der neuen Feuerwehrhäuser in Ahrweiler und Heppingen beginnt dieses Jahr; die Sanierung der Fußgängerzonen in Bad Neuenahr und Ahrweiler schreitet voran. Die Tennisanlage in Bad Neuenahr wurde im April eröffnet, die Sportanlage Bachem und Teile des Apollinaris-Stadions sind in Betrieb. Die Kita Arche Noah ist zurück im Mehrgenerationenhaus, der Neubau des Blandine-Merten-Hauses ist in vollem Gange. Die Arbeiten an der Kita St. Pius haben begonnen – insgesamt entstehen hier 110 zusätzliche Betreuungsplätze. Der Neubau der Grundschule Bad Neuenahr beginnt 2026.

Was den Wiederaufbau hemmt

Der Wiederaufbau ist ein Mammutprojekt: Das Schadensvolumen an städtischem Eigentum durch die Flutkatastrophe summiert sich auf rund 1,4 Milliarden Euro, etwa 1000 Einzelprojekte sind von der Stadtverwaltung sowie der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft zu steuern. Ein zentrales Problem bleibt aus Sicht der Stadtverwaltung die hohe bürokratische Last: Bauleitplanungen oder Genehmigungsprozesse ziehen sich über Monate oder Jahre. Das liegt unter anderem an langwierigen Abstimmungen, etwa zu Ausgleichsregelungen für Naturschutz, Feuer- und baupolizeilichen Vorschriften, Schallschutz- und Bodenschutzvorgaben oder an unklaren und wechselnden Zuständigkeiten zwischen Behörden.

„Wir stemmen hier den Wiederaufbau einer ganzen Stadt – aber mit dem Werkzeugkasten des Normalbetriebs. Das ist auf Dauer nicht leistbar.“

Bürgermeister Guido Orthen

Bürgermeister Guido Orthen bringt es auf den Punkt: „Wir stemmen hier den Wiederaufbau einer ganzen Stadt – aber mit dem Werkzeugkasten des Normalbetriebs. Das ist auf Dauer nicht leistbar.“ Die Stadt bekräftigt daher ihre Forderung nach einem Katastrophenbewältigungsgesetz, das im Umgang mit Naturkatastrophen unbürokratisches, schnelles Handeln ermöglicht. Fristen, Standards und Zuständigkeiten müssten in solchen Fällen flexibel anpassbar sein – auch im Sinne anderer Regionen, die künftig von vergleichbaren Ereignissen betroffen sein könnten.

Mit Blick auf den Schutz vor künftigen Extremwetterlagen sei die Stadt in vielen Bereichen aktiv, heißt es in der Pressemitteilung: Die städtische Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft arbeite intensiv an der Gewässerwiederherstellung. So werde das Flussbett der Ahr an mehreren Stellen verbreitert, Uferbereiche würden abgesenkt und durch neue Mauern oder sogenannte Uferprallwände gesichert. Auch die sechs historischen Parkanlagen – etwa der Lennépark – würden durch Retentionsflächen und klimaangepasste Bepflanzung so gestaltet, dass sie mehr Wasser aufnehmen können. Neue Brücken wie die Heppinger, Bachemer oder Landgrafenbrücke bekämen größere Durchlässe, damit das Wasser besser abfließen kann.

Was der Stadt Sorgen bereitet

„Dagegen stagniert der überörtliche Hochwasserschutz noch immer“, kritisiert Guido Orthen mit Blick auf den entsprechenden überörtlichen Maßnahmenplan. Für Rückhaltebecken gebe es bislang nur vage Standortplanungen. Die Finanzierung sei unklar, die Umsetzung liege teils Jahre in der Zukunft. „Es kann nicht sein, dass wir vier Jahre nach der Katastrophe über Rückhaltebecken sprechen, die in 20 Jahren fertig sein könnten. Wir müssen uns jetzt an der gesamten Ahr vor Hochwasser schützen“, so Orthen.

Auch auf Landes- und Bundesebene müsse anerkannt werden, dass der Wiederaufbau eine tiefgreifende Transformation sei: Hochwasser-, Katastrophen- und Klimaschutz müssten als integrale Bestandteile jeder Maßnahme mitgedacht werden. Dass viele dieser erforderlichen Verbesserungen außerhalb des Wiederaufbaus bislang nicht vollständig förderfähig sind, führe zu weiteren Planungsverzögerungen, Kostensteigerungen und drohender struktureller Verschuldung.

Die Zuversicht wächst

Der Wiederaufbau ist auch eine gesellschaftliche Kraftanstrengung. Deshalb hat die Stadt auch in diesem Jahr wieder eine systematische Befragung durchgeführt, deren Ergebnisse jüngst veröffentlicht wurden. Demnach habe sich die Zufriedenheit der Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit dem Wiederaufbau deutlich verbessert: 69 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass „schon viel geschafft wurde“ – 2024 stimmten nur 58 Prozent dieser Aussage zu. Gleichzeitig finden 76 Prozent der Befragten es gut, „dass an vielen Stellen gebaut und gearbeitet wird“. 75 Prozent der Einwohner geben an, dass sie sich in der Stadt wohlfühlen. Bei der Umfrage im Vorjahr sagten dies nur 62 Prozent.

Gottesdienst am Gedenktag

Anlässlich des vierten Jahrestags der Flutkatastrophe im Ahrtal richtet die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler an diesem Montag, 14. Juli, um 19 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst im Kurpark Bad Neuenahr aus. Auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat seinen Besuch zugesagt. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, sich bei den Initiatoren der künstlerischen Gedenk-Projekte „MemoriAHR“ (Annette Holzapfel) und „DenkAHR“ (Jochen E. Diedenhofen) über die jeweiligen Vorhaben zu informieren. red