Leben und arbeiten an der B9
Ist Steinpyramide in Remagen doch nicht römisch?
Die Steinpyramide in Remagen an der B9/Ecke Bergstraße
Die Steinpyramide in Remagen an der B9/Ecke Bergstraße
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Erst vor Kurzem hatte unsere Zeitung über Meilensteine an der B9 berichtet. Daraufhin meldete sich der Verein „Forschungsgruppe Meilensteine“ mit Sitz in Bernau bei Berlin. Er hat weitergehende Erkenntnisse. 

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Nein, der Stein an der B9/Ecke Bergstraße in Remagen ist kein römischer Meilenstein. Darauf weist der Verein „Forschungsgruppe Meilensteine“ mit Sitz in Bernau bei Berlin hin. „Diese Steinpyramide wurde 1775 unterhalb des Marienfelsens errichtet, um an den Fund mindestens eines römischen Meilensteins beim durch Kurfürst Karl-Theodor initiierten Straßenbau im Jahr 1768 zu erinnern“, berichtet Vorsitzender Olaf Grell.
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