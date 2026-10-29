Namenswechsel angestrebt Ist „Lützing“ bald Geschichte? Silke Müller 29.10.2026, 13:57 Uhr

i Noch steht auf den Eingangsschildern des Ortsteils Niederlützingen wie an der Straße „Im Lammertal“ der Name „Lützing“. Doch das könnte sich ändern. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

„Lützing“: Dieses Wort ist im Gemeindeverzeichnis des Statistischen Landesamts gar nicht zu finden. Jetzt wird in Brohl-Lützing ein Namenswechsel angestrebt. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der am Montag tagt.

Der Name „Lützing“ auf den gelben Eingangsschildern des Ortsteils von Brohl-Lützing könnte schon bald verschwinden und durch „Niederlützingen“ ersetzt werden – wenn der Gemeinderat von Brohl-Lützing dafür in seiner nächsten Sitzung grünes Licht gibt. Durch die Änderung soll ein Beitrag zur Wahrung der historischen Bezeichnung von „Niederlützingen“ geleistet und die Identifikation der Einwohner mit ihrem Wohnort gestärkt werden.







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