Zum Start in den vierten Campingsommer nach der Flutkatastrophe am 14./15. Juli 2021 erinnert noch lange nichts an das Ahrtal als einstiges Paradies für Camper. Das machten gerade die natürlichen, grünen, von schattigen Bäumen geprägten Campingplätze direkt am Fluss wie etwa die Vier-Sterne-Anlage „Viktoria Station“ in Kreuzberg aus. Sie und klassische Campingplätze gerade im Ahrbogen zwischen Kreuzberg und Ahrbrück mit mehr als 1000 Parzellen wurden von der Flut zerstört. Ein Wiederaufbau ist nicht in Sicht, wie es aus der Verbandsgemeinde Altenahr heißt.

Gemeinden müssen erst neues Planungs- und Baurecht schaffen

Für die meisten Standorte in Privateigentum oder im Eigentum der Gemeinden müssen die Kommunen erst neues Planungs- und Baurecht schaffen. Schließlich kommt die Abstimmung mit den Behörden über die Auflagen zum Hochwasserschutz und zur Hochwassersicherheit dazu. Eine vorläufige „Duldung“ von Plätzen, die die Genehmigungsbehörde, die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord gern in Aussicht stellt, scheuen die Platzbetreiber. Das Risiko einer Investition ins Blaue sei zu groß, wenn später doch nicht rentabel gebaut werden darf.

i In Ahrbrück an der Bundesstraße B 257 findet sich ein vor der Ruine des Gebäudes des ehemaligen Campingplatzes Gut Pützfeld ein Hinweisschild auf Womo-Parkmöglichkeiten. Der Platz ist aber noch nicht offiziell eröffnet. Frank Bugge

Drei Grundsätze gelten aktuell im Ahrtal: Jeder Campinggast muss jederzeit von Verantwortlichen wegen möglicher Not- und Hochwassersituationen via Handy zu erreichen sein. Für jeden Platz muss ein Evakuierungsplan vorliegen, um Fahrzeuge aus dem Hochwasserbereich entfernen zu können. Und schließlich wird es Dauercamping nicht mehr geben.

Mehr Plätze an der Ahr

Zur neuen Saison gibt es gegenüber dem Vorjahr vor allem für Wohnmobiltouristen weitere Stellplätze sogar unweit der Ahr. Allerdings sollten Besucher wissen: Das Ahrtal ist gerade auf den 17 Kilometern zwischen Walporzheim und Ahrbrück eine einzige Großbaustelle. Die Deutsche Bahn will bereits ab Dezember dieses Jahres wieder Züge auf der Strecke der Ahrtalbahn fahren lassen, sie baut entsprechend ehrgeizig und eilig mit vielen Maschinen und Fahrzeugen an Brücken, Tunneln und Trassen. Unmittelbare Baustellennähe ist bei den Wohnmobilstellplätzen in Mayschoß, Rech und Dernau gegeben. Gegenüber vom Reisemobilhafen in Ahrweiler wird an der Carl-von-Ehrenwall-Allee gebaggert und gebaut.

i Der Reisemobilhafen "Am Ahrtor" in Ahrweiler bietet einen freien Blick auf die Baustelle. Frank Bugge

Camping abseits der Ahr

Nach wie vor kann das Ahrtal ein wenig abseits des Flusses zwei klassische Campingplätze für Touristen mit Zelt, Dachzelt, Caravan oder Wohnmobil bieten: Auf dem von der Flut weitgehend verschonten Vier-Sterne Campingplatz Denntal bei Ahrbrück oder dem Campingplatz zur Burgwiese in Mayschoß. Der Ahrtal-Tourismus verweist zudem auf die Campinganlage Frings-Mühle direkt an der Ahr in Ahrdorf zwischen Blankenheim und dem Nürburgring oder das Eifel-Camp am Freilinger See. Zur Erkundung des Ahrtals dürfte auch der Campingplatz am Rhein in Remagen ein guter Ausgangspunkt sein.

Wer mit dem Motorrad auf Ahrtaltrip gehen und eher spartanisch im eigenen Zelt übernachten möchte, dem seien diese Plätze empfohlen, ebenso wie der Campingplatz Müllenbach direkt am Nürburgring.

i Der Wohnmobilstellplatz am Bahnhof von Mayschoß bietet eine neue Station zur Ver- und Entsorgung. Frank Bugge

Ein Komplettangebot im Ahrtal für Wohnwagen und Wohnmobile mit Stellplatz, Strom, sanitären Anlagen sowie Ver- und Entsorgung zudem in absoluter Stadtnähe bietet das Weingut Sonnenberg am Fuße der Weinberge an der Heerstraße von Bad Neuenahr.

Am besten mit eigenem WC und Strom an Bord auf die Wohnmobilstellplätze

Die Camping-Internetseite des Ahrtal-Tourismus listet die aktuellen, meist gebührenpflichtigen Wohnmobilstellplätze auf. Es gibt kaum Toiletten und Waschmöglichkeiten und nur vereinzelt Stromanschluss. „Womo“-Touristen sollten deshalb beim Thema WC und Strom weitgehend autark sein. Die meisten Plätze sind geschottert oder gepflastert.

i Auf dem Campingplatz in Schuld sind Wohnmobilfahrer und Gäste mit Caravan willkommen. Die Familie Bläser hat nach der Flut die sanitären Anlagen wieder hergerichtet. Frank Bugge

Die Tour ahrabwärts beginnt mit dem Platz an der Weiherhalle nahe der Ahrquelle in Blankenheim (15 Plätze; Strom, Ver- und Entsorgung). Es folgt der Campingplatz Schuld, der seine nach der Flut renovierten sanitären Anlagen anbieten kann (5 Euro pro Person; 5 Euro das „Fahrmobil“ pro Nacht). In Ahrbrück am ehemaligen Campingplatz Gut Pützfeld, von dem nur noch zwei Gebäuderuinen übrig sind, findet sich ein blaues „Womo“-Hinweisschild und es sind einige Parzellen abgezeichnet. Der Platz ist aber noch nicht offiziell eröffnet.

i Nahe an der Stadt lässt es sich in Ahrweiler übernachten. Für Strom und Frischwasser ist gesorgt, Grauwasser kann entsorgt werden, doch öffentliche Toiletten oder Duschen fehlen. Frank Bugge

Der große Wohnmobilstellplatz am Bahnhof Mayschoß (8 Euro/ Nacht) bietet eine neue Ver- und Entsorgungsanlage (Grauwasser und WC). In Rech gibt es am Ahrufer „gebührenpflichtiges Parken für Wohnmobile“ (6 Euro pro Tag), ebenso wie in Dernau, wo die Platzbetreiberin sanitäre Einrichtungen im Haus gegenüber geöffnet hat.

i Die Parkplätze für Wohnmobile in Rech sind nicht weit von der Ahr entfernt und sind vor allem für Gäste mit autarken Fahrzeugen geeignet. Frank Bugge

Ein Kleinod und für die Städtetour ideal gelegen ist der Reisemobilhafen „Am Ahrtor“ in Ahrweiler, direkt an der Ahr. Petra Schmitt kümmert sich mit viel Herzblut und Herzlichkeit um Platz und Womo-Gäste (keine Wohnwagen, keine Zelte), die hier Entsorgen und Auftanken können. Die Nacht kostet 15 Euro (mit Strom); dazu kommen 2 Euro Kurtaxe.

Nicht weit entfernt im Ortsteil Bachem gibt es Stellplätze „ohne alles“ am Ahrufer (8 Euro/24-Stunden-Ticket Wohnmobile), aber mit öffentlicher Münztoilette. Weitere kostenlose Stellplätze gibt es auf dem Wohnmobilstellplatz am Apollinaris-Stadion in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Stadt Sinzig bietet gratis Park- und Übernachtungsmöglichkeiten in Stadtnähe auf der Jahnwiese.

Das bietet das Ahrtal

Wer sich vielleicht über Flut und Wiederaufbau informieren möchte und sich auf die Lage einlässt, der kann im Ahrtal nach wie vor die bekannten touristischen Ziele besuchen. Die Burg Are oder die Saffenburg, die Dokumentationsstätte Regierungsbunker, Kloster Marienthal, den Krausberg, die Römervilla oder den Kurpark Bad Neuenahr.

An der mittleren Ahr kann man wandernd die teilweise schroffe Landschaft und die Weinberge erleben und nicht nur in den Weingütern, in den Probier- und Verkaufsstuben der Winzergenossenschaften, in Straußwirtschaften sowie in Gasthöfen und Restaurants den Ahrwein und die Winzerspezialitäten genießen. Die Ahrtaler sehen sich als gute Gastgeber und freuen sich in der harten Zeit des Wiederaufbaus auf die Gäste. Etwa zum Wein- und Wanderevent Weinfrühling Mittelahr in der schönsten Frühlingszeit vom 26. April bis 25. Mai, wenn wieder viele Stände entlang des Rotweinwanderwegs in den Weinbergen sowie in den Weinorten Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr aufgebaut und von verschiedenen Weingütern und Gastronomiebetrieben bewirtet werden.

Der Hinweis für Radtouristen: Der Ahrtalradweg ist noch im Wiederaufbau und nicht lückenlos befahrbar. Einige der Busse, die anstelle der Ahrtalbahn verkehren, bieten Rad-Mitnahmemöglichkeiten. Abseits des Tales gibt es interessante Radstrecken. Der Ausbau eines Mountainbike-Cross-Country-Routennetzes auf den Ahrhöhen, ergänzt durch neue Singletrails und gegebenenfalls Mountainbike-Parks, ist bislang nur als Projekt im seit Februar 2025 vorliegenden Nachhaltigen Tourismuskonzept beschrieben. Über geöffnete Straßen, Radwege, die Fahrradmitnahme sowie über allgemeine Einkaufsmöglichkeiten sollten sich die Gäste vor ihrem Trip ins Ahrtal informieren.