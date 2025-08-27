Die Rettung des Heimatmuseums in Bad Bodendorf scheint nun geschafft. Am Montagabend wurde ein Förderverein für die Einrichtung gegründet. Dieser soll nun die Hälfte der Kosten, die das Museum jährlich verursacht, stemmen.

Das Heimatmuseum in Bad Bodendorf, das unter dem Dach des Heimat- und Bürgervereins (HBV) mehr als 2000 Exponate beherbergt, scheint gerettet. Jetzt wurde ein Förderverein gegründet, der zum Ziel hat, den HBV finanziell zu entlasten, damit dieser auch andere Vorhaben für Sinzigs größten Ortsteil realisieren und die Ausstellung weiter entwickelt werden kann.

i Der Vorstand des neuen Fördervereins für das Heimatmuseum Bad Bodendorf (von rechts): Vorsitzender Josef Erhardt, Schriftfüherin Chiara Frenzel, Kassierer Wolfgang Seidenfuß und der stellvertretende Vorsitzende Michael Bell. Judith Schumacher

Zuvor gab es Streit

Im Vorfeld der Fördervereinsgründung war es zu einem Zerwürfnis zwischen dem geschäftsführenden HBV-Vorstand und dem ehrenamtlichen Archivar des Heimatmuseums, Josef Erhardt, gekommen. Der geschäftsführende Vorstand unter Leitung von Ricarda Sonnenberg sah es als ausgeschlossen an, dass bei jährlichen Gesamtkosten zum Erhalt des Museums in Höhe von rund 7000 Euro dieses so weiterfinanziert werden könne, und kündigte geschlossen seinen Rücktritt an, nachdem Erhardt sich öffentlich gegen eine Schließung oder Auslagerung der Exponate in kleinere Räumlichkeiten ausgesprochen hatte. Jetzt haben sich die Wogen wohl geglättet.

Bei der Zusammenkunft von rund 30 Teilnehmern, die zur Gründungsversammlung des Fördervereins in die Bad Bodendorfer Grundschule gekommen waren, betonte Bernhard Knorr, Gründungsmitglied des HBV und dessen langjähriger Vorsitzender, dass das Heimatmuseum ein echtes Aushängeschild für den Ort darstelle. Knorr gab einen kurzen Einblick in dessen Entwicklung mit den aufeinanderfolgenden Archivaren August Wingen, Johannes Menzen und Josef Erhardt mit Unterstützung von Wolfgang Seidenfuß.

„Die rege Teilnahme an dieser Versammlung zeigt, dass die Bürger dieses Museum unbedingt erhalten wollen.“

Bad Bodendorfs Ortsvorsteher Jürgen Werf

„Ich habe sehr bedauert, wie die Situation im HBV in der Öffentlichkeit kommuniziert wurde, und gespürt, wie sehr sich Bernhard Knorr und Josef Erhardt dies zu Herzen genommen haben. Die rege Teilnahme an dieser Versammlung zeigt, dass die Bürger dieses Museum unbedingt erhalten wollen“, sagte Bad Bodendorfs Ortsvorsteher Jürgen Werf. Nach Werfs Aussage soll der HBV weiterhin als Dachverein für das Museum existieren. „Der Vorstand des HBV ist nicht zurückgetreten und wird Anfang Oktober eine Versammlung abhalten“, so Werf.

Der HBV hat neben dem Museum als weitere Tätigkeitsfelder die Verwaltung der Hütte an der Ahr nahe dem Sportplatz, die Dorfschelle als vierteljährlich erscheinende Dorfzeitung und den Weihnachtsmarkt. Die ersten zwei Jahre nach Gründung des Fördervereins werde dieser 50 Prozent der Kosten des Museums, also 3500 Euro, übernehmen. Auch wenn die zweite Hälfte der Kosten nicht ganz aufgebracht werden könnte, wäre der Bestand gesichert. Dann müsse man weitersehen. Als Mitgliedsbeitrag des neuen Fördervereins wurden 42 Euro festgelegt. Als Vorsitzender des Fördervereins wurde Josef Erhardt gewählt und Michael Bell als sein Stellvertreter. Das Amt des Kassierers übernimmt Wolfgang Seidenfuß. Schriftführerin wurde Chiara Frenzel, und als Kassenprüfer fungieren Alexander Albrecht und Mario Heuser. Buchbindermeister Josef Decker wurde in Abwesenheit als Beisitzer gewählt. „Der erste Schritt wird sein, dass wir die Gemeinnützigkeit beantragen“, kündigte Josef Erhardt an.