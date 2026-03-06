Die Bewilligung der Wiederaufbauhilfen der ISB ist ein Thema, das Flutbetroffene seit der Katastrophe umtreibt. Immer wieder gibt es Kritik an der Kommunikation (oder eher der Nicht-Kommunikation) der Bank. Nun kommt Bewegung in die Sache.
Die Gelder fließen: Auf diese Nachricht haben die Bürger, die zu dem Treffen der „Initiative Bahnsteig 1“ in die gleichnamige Vinothek in Mayschoß gekommen sind, sehnsüchtig gewartet. Endlich Schluss mit all dem Antragschaos, dafür jetzt eine schnelle Zuweisung der Mittel und nach mehr als vier langen Jahren wieder ein Leben ohne die ständigen Auseinandersetzungen mit der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB).