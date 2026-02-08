Bad Breisiger Persönlichkeit Irmgard Mollstroh steht auch mit 95 noch voll im Leben Eberhard Thomas Müller 08.02.2026, 12:00 Uhr

i „Arbeiten und Menschen mögen, kaufen und verkaufen haben mich fit gehalten“, so Irmgard Mollstroh, die nach einem langen erfüllten Leben heute in Bad Breisig lebt. Eberhard Thomas Müller

Es war eine Bereicherung für Bad Breisig, als sich Irmgard Mollstroh und ihr Mann Hans dazu entschlossen haben, in ihrem Wohlfühlort den Lebensabend zu verbringen. Auch im hohen Alter versprüht die heute 95-Jährige immer noch Lebensfreude pur.

Liebenswürdig und voller Vitalität begrüßt Irmgard Mollstroh im Hotel Rhein-Residenz in Bad Breisig ihre Gäste. Und sie erinnert an die Zeit, als sie das Hotel nach dem Tod ihres Mannes gekauft hatte, um die Trauer zu überwinden. Eines der vielen unternehmerischen Abenteuer, denn im Hotelgewerbe war sie vorher nie tätig gewesen.







