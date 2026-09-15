Tat von Oberdürenbach
Inzwischen mehr als 80 neue Hinweise zu Missbrauchsfall
Mit Hand- und Wurfzetteln informierte die Polizei die Oberdürenbacher Haushalte darüber, dass sie eine Zeugenbefragung vor hat u
Mit Hand- und Wurfzetteln informierte die Polizei die Oberdürenbacher Haushalte darüber, dass sie eine Zeugenbefragung vor hat und freiwillige DNA-Proben nimmt.
Frank Bugge

Inzwischen sind es mehr als 80 neue Hinweise, die nach Ausstrahlung der Sendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“ zum sexuellen Missbrauch einer Siebenjährigen in Oberdürenbach bei der Polizei eingegangen sind. Wie es nun weitergeht.

Lesezeit 2 Minuten
Knapp eine Woche nach Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“, in der der sexuelle Missbrauch einer Siebenjährigen in Oberdürenbach im Sommer 2025 thematisiert wurde, sind mehr als 80 Anrufe und Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen.
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