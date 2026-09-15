Tat von Oberdürenbach Inzwischen mehr als 80 neue Hinweise zu Missbrauchsfall Celina de Cuveland 15.09.2026, 11:34 Uhr

i Mit Hand- und Wurfzetteln informierte die Polizei die Oberdürenbacher Haushalte darüber, dass sie eine Zeugenbefragung vor hat und freiwillige DNA-Proben nimmt. Frank Bugge

Inzwischen sind es mehr als 80 neue Hinweise, die nach Ausstrahlung der Sendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“ zum sexuellen Missbrauch einer Siebenjährigen in Oberdürenbach bei der Polizei eingegangen sind. Wie es nun weitergeht.

Knapp eine Woche nach Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“, in der der sexuelle Missbrauch einer Siebenjährigen in Oberdürenbach im Sommer 2025 thematisiert wurde, sind mehr als 80 Anrufe und Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen.







Artikel teilen

Artikel teilen