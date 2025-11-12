Andere Rheinseite im Blick Investor will sich am Linzer Krankenhaus engagieren Judith Schumacher 12.11.2025, 14:01 Uhr

i Investorenberater Engels de Rey streckt nun auch die Hände nach dem Linzer Franziskus-Krankenhaus aus. Der aktuelle Plan ist jedoch, dass, nachdem sich die Angela-von-Cordier-Stiftung von der Trägerschaft des Krankenhauses Maria Stern in Remagen zurückgezogen hat, sie den Linzer Standort weiter betreiben will. Heinz-Werner Lamberz. Heinz Werner Lamberz

Während die Angestellten des Remagener Krankenhauses Maria Stern um ihre Jobs bangen, sieht der potenzielle Investor Stephan Engels de Rey die Entwicklungen durchaus positiv. Er wolle mit der IGP Med auch im Klinikum in Linz aktiv werden.

Derweil hat sich auf Anfrage unserer Zeitung zu den Irritationen rund um die Krankenhausübernahme auch der potenzielle Käufer Stephan Engels de Rey zur Sache geäußert und per Pressemitteilung seines Unternehmens IPG Med kundgetan, dass er in Remagen, aber auch am Krankenhaus-Standort Linz zu stärkerem Engagement bereit sei.







