Zwar hat der Gemeinderat Mayschoß in seiner Sitzung vergebens auf Günter Eberhardt gewartet, der eine Hängebrücke im Ahrtal bauen möchte. Aber das war nur ein Versehen. An seinem Projekt hält er weiter fest und möchte es den Menschen zeigen.

Die Bezeichnung „Investor" gefalle ihm nicht, klinge zu sehr nach Geld verdienen – und treffe nicht zu. Er sehe sich eher als "Ideenverwirklicher", sagt Günter Eberhardt. Er ist Chef der Firmengruppe Eberhardt mit Sitz in Riedlingen, einer kleinen Hochschulstadt im westlichen Oberschwaben im Landkreis Biberach. Und er ist der „Herr Eberhardt", den der Mayschoßer Bürgermeister Frank Auvera gerne in der Ratssitzung am 11. August begrüßt hätte. Zum Tagesordnungspunkt „Konzeptvorstellung Projekt Hängeseilbrücke", den die Ratsmitglieder und viele Bürger mit Spannung erwarteten. Vergebens.

Bürgermeister, Beigeordnete, Ratsmitglieder und Bürger ratlos

„Herr Eberhardt" erschien nicht, meldete sich nicht. Diskutiert wurde über spärlich bekannte Fakten. Auf jeden Fall soll die Burgruine Saffenburg ein Anschlusspunkt für die Brücke sein, die irgendwo zwischen Mayschoß und Rech übers Ahrtal zum Rotweinwanderweg führen könnte. Da der Investor nicht gekommen war, zeigten sich Bürgermeister, Beigeordnete, Ratsmitglieder und Bürger sehr ratlos. Die Mehrheitsmeinung war kritisch und weitgehend ablehnend.

„Leider ist die Terminkoordination bei uns im Haus komplett daneben gegangen. Das ist uns in der Form noch nie passiert … ich habe mich hierfür auch schon bei der Ortsverwaltung entschuldigt", meldete sich Günter Eberhardt. Dass er zur Präsentation im Rat nicht gekommen sei, das sei kein Fall von Ignoranz, Arroganz oder Desinteresse an der Idee, sondern Panne, sagt er wenige Tage später im RZ-Gespräch in der Winzergenossenschaft Mayschoß. Günter Eberhardt ist auf Informations- und Gesprächstour durchs Ahrtal. Er hat ausgedruckt die mehrseitige Präsentation im Gepäck, die er im Rat und den Bürgern vorstellen wollte – und nach wie vor will, weil er ans Projekt Hängeseilbrücke über die Ahr glaubt.

Spezialist für Stahlkorpusse für Betonprojekte

Die beginnt mit Blick auf die Firmengeschichte der Eberhardt Bewehrungsbau GmbH. Als Familienbetrieb mit Heimatbezug 1993 gegründet, ist sie mit 100 Mitarbeitern der Spezialist für Stahlkorpusse für Betonprojekte. „Leidenschaft und Herausforderung" nennt der Firmenchef seine Hauptmotive und zeigt besondere Referenzobjekte. Stützen für eine Moschee in Algerien, eine Schule in Sigmaringen oder ein Testturm für Thyssen-Krupp in Rottweil.

i Im Firmenprospekt der Eberhardt-Gruppe wirbt sie mit einer Visualisierung der „Neckarline" bei Rottweil für ihre Brücken-Projekte. Eberhard Gruppe/cme-mediadesign

Aus der Beschäftigung mit dem Stahl und seinen Konstruktionsmöglichkeiten („Hingabe zu Außergewöhnlichem", so heißt es auf der Firmen-Internetseite) sei die Idee zum Bau einer ersten Hängeseilbrücke entstanden. Für den Bau der Brücke „Wildline" innerhalb von 18 Monaten in Bad Wildbad im Jahr 2017 wurde eine Tochterfirma als Betreiber und Besitzer gegründet. Nach ersten Kontakten mit Verantwortlichen und der Vorlage von Plänen und Konzepten in Infoveranstaltungen hätten sich gut 70 Prozent der Bürger für den Brückenschlag ausgesprochen. Vorausgegangen seien intensive Abstimmungen mit Kommunen, Behörden sowie Forst und Naturschutz. Er beschreibt die Planungsprozesse: „Später in Rottweil gab es 17 Varianten."

„Am Ende muss eine solche Attraktion für alle wirtschaftlich sein.“

Günter Eberhardt

Eberhardt spricht davon, dass es auf jeden Fall darum gehe, „die Menschen in der Region mitzunehmen" und Vor- und Nachteile offen und transparent aufzuzeigen. „Es muss willkommen sein, und alle müssen Lust darauf kriegen, es zu bauen und zu haben.“ Nicht ohne den Zusatz: "Am Ende muss eine solche Attraktion für alle wirtschaftlich sein.“ Für die Investition zwischen 5 und 7 Millionen Euro und bei den möglichen Eintrittspreisen sei eine Zahl von 100.000 Besucher im Jahr nötig.

i Firmenchef und „Ideenverwirklicher" Günter Eberhardt hat bei seiner Info- und Gesprächstour im Ahrtal einiges Informationsmaterial verteilt. Frank Bugge

Überall gehe es – wie in Mayschoß und im Ahrtal – um die Tourismus-Perspektive. Deshalb freue er sich, einen führenden Mitarbeiter zu haben („Tourismusmensch"), der die Expertise mitbringe. Die Brücken seien ein belebendes Ganzjahresangebot. Weitere Bausteine wie Zuwege, Parkplätze, Toiletten oder Besucherzentrum und deren Lage sowie Positionierung in der Landschaft müssten abgestimmt und mit viel Fingerspitzengefühl angepasst werden. Die Stichworte Verkehrskonzept, Parkplätze und der Flächenverbrauch wurden in Mayschoß kritisch diskutiert. „Nur ein voller Parkplatz ist ein guter Parkplatz", formuliert es Eberhardt deutlich.

Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit Rollator oder Rollstuhl als wichtiger Faktor

Wein, Landschaft, Natur und Wandern seien ein tolles Angebot, reichten aber nicht aus. Attraktionen wie die Brücken seien Magnete für Familien mit Kindern oder auch Schulklassen bei ihren Ausflügen. „Mit der Option, dass die Schüler später als Erwachsene mit ihren Familien wiederkommen." Dabei sei es wichtig, an die Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit Rollator oder Rollstuhl zu denken. Und nicht zuletzt durch weitere Angebote, die Aufenthaltsdauer von Touristen in der Region zu verlängern. „Wird es ein Flutmuseum geben?", fragt er.

Er habe Respekt vor den Menschen, die mit ihren Schicksalen die Flut und die schwierige Zeit danach mitmachen. „Ist der Zeitpunkt, über mein Projekt zu sprechen, der richtige?", fragte Günter Eberhardt vorsichtig nach. Das will er erspüren und auf jeden Fall die Möglichkeit nutzen, sein „Projekt zu zeigen und damit den Menschen auch Mut zu machen. „Adrenalin pur hoch über dem Schwarzwald“: Das versprechen die Info-Flyer sowie Herzklopfen, Höhenrausch, Naturerlebnis und Nervenkitzel.

Zwei Brücken fertig, eine im Bau

Im Jahr 2018 wurde die 380 Meter lange und 60 Meter hohe Fußgängerhängebrücke „Wildline“ mit Besucherzentrum in Bad Wildbad im Nördlichen Schwarzwald eröffnet. Erwachsene zahlen 9,50 Euro, Kinder 7 Euro. Die zweite Brücke, die „Blackforestline“ bei Todtnau, ist 450 Meter lang, bis zu 120 Meter hoch. Ebenfalls ganzjährig geöffnet, zahlen Erwachsene 12 Euro und Kinder 9 Euro. Ein aktuelles Projekt ist der Bau der „Neckarline“, einer 600 Meter langen Brücke übers Neckartal bei Rottweil. Im März 2026 ist die Eröffnung geplant. Mehr unter https://neckarline.de