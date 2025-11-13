Wackelt die Übernahme? Investor weiter gewillt, Remagener Klinik zu übernehmen Judith Schumacher 13.11.2025, 15:18 Uhr

i Das Remagener Krankenhaus Maria Stern Martin Gausmann

Der mögliche neue Träger für das Remagener Krankenhaus Maria Stern zeigt sich überrascht über die neuesten Entwicklungen. Man gehe weiterhin fest davon aus, den Standort zu übernehmen, heißt es seitens der IGP Med.

Angesichts der Ankündigung des Generalbevollmächtigten des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen Mark Boddenberg, die Schließung des Standorts Maria Stern vorzubereiten, fühlt sich der potenzielle Käufer Stephan Engels de Rey offenbar missverstanden und in eine falsche Ecke gedrängt.







