Attraktion in Mayschoß Investor präsentiert Hängeseilbrücke im Oktober im Rat Frank Bugge 18.09.2025, 06:00 Uhr

i Firmenchef und "Ideenverwirklicher" Günter Eberhardt hat Ende August bei seiner Info- und Gesprächstour im Ahrtal einiges Informationsmaterial verteilt. Frank Bugge

Die Geyerlay im Hunsrück lässt grüßen, wenn es um die Faszination Hängeseilbrücke geht. Die Touristiker im Ahrtal planen für die „Bunte Kuh“ auch ein solches Bauwerk. Und es gibt einen Investor, der sein Vorhaben in Mayschoß umsetzen möchte.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 13. Oktober will der Unternehmer Günter Eberhardt aus Riedlingen sein Konzept für den Bau einer Hängeseilbrücke von der Saffenburg über die Ahr zum Rotweinwanderweg als neue Touristenattraktion vorstellen.







