Investor hat Maria Stern noch nicht aufgegeben

Nach der Verkündung der teilweisen Schließung des Remagener Krankenhauses Maria Stern durch den Generalbevollmächtigen im Insolvenzverfahren meldet sich nun der Investor zu Wort. Dieser will sich nicht zurückziehen.
Lesezeit 2 Minuten
Nach der Ankündigung, dass das Remagener Krankenhaus Maria Stern zum Ende dieses Monats wohl schließen wird, reagiert Investor Stephan Engels vom Unternehmen IPGmed auf Aussagen des für die Insolvenzabwicklung zuständigen Generalbevollmächtigten des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen, Mark Boddenberg.