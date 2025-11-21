Klinik-Aus in Remagen Investor hat Maria Stern noch nicht aufgegeben Judith Schumacher 21.11.2025, 13:00 Uhr

i Ein nervenaufreibendes Auf und Ab rund um die Verhandlungen um das Remagener Krankenhaus Maria Stern ist für alle Beteiligten eine Belastung. Judith Schumacher

Nach der Verkündung der teilweisen Schließung des Remagener Krankenhauses Maria Stern durch den Generalbevollmächtigen im Insolvenzverfahren meldet sich nun der Investor zu Wort. Dieser will sich nicht zurückziehen.

Nach der Ankündigung, dass das Remagener Krankenhaus Maria Stern zum Ende dieses Monats wohl schließen wird, reagiert Investor Stephan Engels vom Unternehmen IPGmed auf Aussagen des für die Insolvenzabwicklung zuständigen Generalbevollmächtigten des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen, Mark Boddenberg.







