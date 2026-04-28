Campingplatz wird Wohngebiet Investor hat 46 Baugrundstücke in Westum erschlossen Judith Schumacher 28.04.2026, 06:00 Uhr

i Geschäftsführer Thomas Sebastian und Unternehmenssprecher Jürgen Ritter gaben Auskunft über die Rahmenbedingungen des Erschließungsprojekts. Judith Schumacher

Die Stadt Sinzig wird das neue Baugebiet „Im Zeiberberg“ zwar erst Ende Mai abnehmen, dennoch haben Interessenten jetzt schon die Möglichkeit gehabt, sich die erschlossenen Grundstücke anzusehen.

Auf dem ehemaligen Campingplatz Hellenbach bei Westum, der im August 2019 geschlossen und im Anschluss geräumt wurde, entsteht jetzt das neue Wohngebiet „Im Zeiberberg“, das nun in die Vermarktung geht. Dafür hatte die neue Eigentümerin, die Wahl Firmengruppe, gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft 4 invest Entwicklung zu einem Tag des offenen Grundstücks potenzielle Bauherrn eingeladen.







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