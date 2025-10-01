IGP Med GmbH soll übernehmen Investor für Remagener Krankenhaus steht fest Judith Schumacher 01.10.2025, 16:00 Uhr

Der Fortbestand des Klinikstandortes Remagen ist gesichert. Ab 1. November übernimmt das Unternehmen IGP Med GmbH mit Sitz in Bonn das insolvente Krankenhaus. Anschließend soll der Betrieb wieder hochgefahren werden.

Es ist geschafft. Der Standort Maria Stern Remagen des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen ist gesichert – als Grund- und Regelversorger inklusive der 24-stündigen Notversorgung an sieben Tagen in der Woche. Und dies auch als Arbeitgeber für die Mitarbeiter und auf lange Sicht.







