Weltweite Sicherheitslücke Internetseite vom Netz genommen: Update im Kreis Ahrweiler läuft Maja Wagener 22.10.2026, 11:07 Uhr

i Maja Wagener

Eine Sicherheitslücke bei Internetseiten hat auch Auswirkungen auf den Kreis Ahrweiler: Vorsorglich hat die Kreisverwaltung ihre Website vom Netz genommen. Doch die Lücke werde aktuell bereits geschlossen, so die Behörde.

Auch der Kreis Ahrweiler ist von der weltweiten Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP betroffen. Wie die Kreisverwaltung am 21. Oktober abends meldete, habe sie nach Warnungen des Landes und des Bundes vorsorglich ihre Internetseite und einige ihrer Online-Dienste vom Netz genommen – so wie viele Behörden und Unternehmen auf der ganzen Welt.







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