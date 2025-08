Die Ahr soll in Insul nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 mehr Raum bekommen. So sollen künftige Hochwasserkatastrophen verhindert werden. Bei diesem Plan ist die Kreisverwaltung nun einen entscheidenden Schritt weiter.

Der kleine Ort Insul an der Ahr wurde von der Flutkatastrophe im Juli 2021 massiv getroffen. Vier Jahre später läuft an der Ahr nun die Gewässerwiederherstellung, die die Kreisverwaltung nach ökologischen und hochwasserschutzrelevanten Aspekten umsetzt. In Insul ist sie nun einen wichtigen Schritt vorangekommen. Dabei geht es um die Grundstücke, die der Kreis für Retentionsflächen vorgesehen hat.

Fluss braucht Raum, um sich bei Hochwasser ausdehnen zu können

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 habe verdeutlicht, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises, wie wichtig es ist, den Fließgewässern in der Region genügend Raum zu geben, damit ein möglichst hoher und schadensfreier Abfluss bei Hochwasserlagen gelingt. Dieses Ziel verfolge die Gewässerwiederherstellung. Im Fokus stehen eine Erweiterung des Gewässerbetts, eine verbesserte Gewässerökologie sowie mehr Rückhalteräume bei größeren Wassermengen. Diese Maßnahmen bereiten die Verantwortlichen bei der Kreisverwaltung derzeit für die Ortslage Insul vor.

„Nun konnten sie ein nächstes Etappenziel erreichen: Für die geplante Durchführung ist es notwendig, dass die betroffenen Flächen für die Nutzung zur Verfügung stehen – entweder per Ankauf oder durch eine Genehmigung der Grundstückseigentümer. In Insul konnte dies mittlerweile realisiert werden, sodass der Weg für die weiteren Planungsschritte frei ist“, schreibt die Kreisverwaltung in ihrer Pressemitteilung. Ziel der Maßnahme in Insul sei es, den Abflussquerschnitt der Ahr zu vergrößern, um damit die hydraulische Leistungsfähigkeit des Flusses zu verbessern. Durch die flächige Absenkung des Vorlandes werde mehr Retentionsraum geschaffen und Hochwasserereignisse könnten so möglichst schadlos durch die Ortslage abgeführt werden.

Schon 2024 gab es positive Signale aus Inul

Die Kreisverwaltung hat das Vorhaben bereits im April 2024 im Rahmen einer Bürgerveranstaltung in Dümpelfeld vorgestellt. Im Anschluss informierten die Verantwortlichen in einer Sitzung des Ortsgemeinderats die Grundstückseigentümer, die von der Baumaßnahme betroffen sind, über die Planungen. Bereits zu diesem Zeitpunkt haben die Ortsgemeinde ihre Zustimmung für die betroffenen Grundstücke signalisiert. In den darauffolgenden Monaten konnte der Kreis durch Gespräche und Termine mehrere Grundstücke, die nach der Flut 2021 nicht wieder bebaut wurden, erwerben. Inzwischen liegen der Kreisverwaltung die erforderlichen Zustimmungen aller beteiligten Eigentümer für die Umsetzung des Teilprojekts vor.

„Die Verfügbarkeit geeigneter Flächen entlang der Ahr ist ein zentraler Erfolgsfaktor bei der Gewässerwiederherstellung“, wird Markus Göbel, Leiter der Stabsstelle Hochwasserresilienz und Aufbaukoordination bei der Kreisverwaltung, in der Pressemeldung zitiert. „Ohne sie können geplante Maßnahmen im Rahmen des Gesamtkonzeptes häufig nicht oder nur eingeschränkt realisiert werden. Die Sicherung der betroffenen Flächen bildet einen wesentlichen Baustein für die Umsetzung der Teilprojekte im Einzugsgebiet. Wir sind den privaten Flächeneigentümerinnen und -eigentümern sowie der Ortsgemeinde sehr dankbar, dass wir die Maßnahme jetzt im geplanten Umfang ausführen können“, so Göbel weiter.

So geht es nun weiter

Im nächsten Schritt sollen nun die vorbereitenden Maßnahmen eingeleitet werden: In der vegetationsfreien Zeit sollen die Flächen gerodet sowie vermessen werden. Im Anschluss führt eine beauftragte Firma eine flächendeckende Kampfmittelsondierung durch, um vor Baubeginn mögliche Störungen auszuschließen. Außerdem werden geotechnische Bodenuntersuchungen durchgeführt, um die Verwertung des Bodenmaterials zu klären.

Detaillierte Informationen zu den Projekten der Gewässerwiederherstellung gibt es unter https://kreis-ahrweiler.de/gewaesserwiederherstellungskonzept/