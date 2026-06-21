Am 10. Juli soll sie losgehen: Die Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Dann geht auf der Schiene rechts des Rheins für lange Zeit gar nichts mehr. Davor aber sollen noch Arbeiten an der linken Rheinstrecke erfolgen.

Bis die Bahnstrecke auf der linken Rheinseite generalsaniert wird, dauert es noch. Aber trotzdem müssen sich Bahnkunden schon in den nächsten Wochen zwischen Koblenz und Köln auf Einschränkungen einstellen. Denn die DB InfraGO kündigt für Ende Juni letzte wichtige Instandhaltungsarbeiten an der linken Rheinstrecke vor dem Start der Korridorsanierung zwischen Troisdorf und Wiesbaden an. Denn dann – der offizielle Start ist am 10. Juli – wird während der umfangreichen Bauarbeiten an der rechten Rheinschiene die Strecke zwischen Köln und Mainz als Ausweichroute für den Personen- und Güterverkehr genutzt.

Auswirkungen auf Fern- und Nahverkehr

Die nun anstehenden Instandhaltungsarbeiten haben Auswirkungen auf den Fern- und Nahverkehr. Darauf weist die Bahn in einer Pressemitteilung hin. Was den Fernverkehr betrifft, werden die Züge vom 2. Juli, 21 Uhr, bis zum 10. Juli, 5 Uhr, zwischen Köln und Koblenz umgeleitet. Dabei entfallen die Halte Köln Hbf, Bonn Hbf, Remagen und Andernach. Dafür halten die Züge zusätzlich in Köln Messe/Deutz, IC-Züge zudem in Bonn-Beuel.

Für den Nahverkehr haben DB, die Aufgabenträger go.Rheinland und SPNV-Nord sowie die zuständigen Eisenbahnverkehrsunternehmen ein Ersatzkonzept mit Bussen eingerichtet, damit die Fahrgäste während der Bauarbeiten weiterhin an ihr Ziel kommen. Wegen der Schienenerneuerung in Koblenz in den Nächten vom 2. Juli bis zum 10. Juli jeweils von 21 bis 5 Uhr sowie am 7. und 8. Juli ganztägig müssen sich Bahnkunden der Linie RB26 (TransRegio) nachts auf Ausfälle zwischen Köln und Koblenz einstellen. Ein Schienenersatzverkehr soll eingerichtet werden.

Züge der Linie RE5 zwischen Köln Süd und Remagen entfallen

In der Zeit von Donnerstag, 2. Juli, 21 Uhr, bis Freitag, 10. Juli, 5 Uhr, entfallen die Züge der Linie RE5 (RRX, National Express) zwischen Köln Süd und Remagen. Zwischen Köln Hbf und Remagen sollen Ersatzbusse fahren. Sie halten am Kölner Hbf, Bonner Hbf sowie in Bonn Heussallee/Museumsmeile, Bonn-Bad Godesberg, Bonn-Mehlem, Rolandseck, Oberwinter Yachthafen und Remagen. Ergänzt wird die Linie durch zusätzliche Schnellbusse der Linie SEV RE5X zwischen Köln Messe/Deutz und Remagen ohne Halt zwischen Köln Messe/Deutz und Bonn Heussallee/Museumsmeile und weiteren Halten in Bonn Wurzerstraße, Bonn-Mehlem, Rolandseck und Oberwinter Yachthafen.

In diesem Zusammenhang teilt die DB mit, dass wegen paralleler Bauarbeiten der Stadtwerke Bonn an der Haltestelle Wurzerstraße ein Umstieg zur Stadtbahn nur in Fahrtrichtung Bonn Hbf möglich ist. „Alternativ ist ein Umstieg an den Haltestellen Bonn Hbf und Heussallee/Museumsmeile möglich“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Linie RB26 (TransRegio) entfällt zwischen Köln Messe/Deutz beziehungsweise Köln/Bonn Flughafen und Remagen. Es verkehren Ersatzbusse zwischen Köln Hbf und Bonn Hbf mit Halt in Brühl und Roisdorf.

Die Fahrplananpassungen werden in den DB-Auskunftsmedien hinterlegt sowie über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben und sind online unter bahn.de/service/fahrplaene abrufbar.