Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Kreis Ahrweiler sind der Einladung zum Empfang der Wirtschaft nach Sinzig gefolgt. Dort erfuhren sie nicht nur, wie es um die Wirtschaft steht und welche Chancen sich trotz vieler Krisen bieten.

Sicher ist sicher, das haben sich wohl die Organisatoren des Empfangs der Wirtschaft im Kreis Ahrweiler bei der Wahl des Veranstaltungsortes gedacht. Schließlich sind sie bei der Suche auf das Sinziger Unternehmen Hengsberg GmbH gekommen, das bekannt für die Herstellung sogar schusssicherer Sicherheitsbauelemente aus Aluminium ist. Und um es vorwegzunehmen: Unter den Augen von Firmenchef Sascha Grzenia lief sowohl der offizielle Teil des Empfangs als auch das obligatorische Netzwerken in lockeren Runden hinterher mit einem hohen Maß an gefühlter Sicherheit ab.

„Der Mittelstand im Kreis Ahrweiler leistet sehr viel, auch wenn die Herausforderungen Betriebe auch an ihre Grenzen gebracht haben.“

Landrätin Cornelia Weigand

Davon abgesehen spielte selbstredend die Situation der heimischen Wirtschaft wieder einmal eine zentrale Rolle. Und da gelte laut Landrätin Cornelia Weigand im Grunde unverändert: „Der Mittelstand im Kreis Ahrweiler leistet sehr viel, auch wenn die Herausforderungen Betriebe auch an ihre Grenzen gebracht haben.“

Der Wirtschaftsempfang in der Halle des Unternehmens Hengsberg GmbH in Sinzig war gut besucht.

Zu dem, was Unternehmer besonders fordert, zählte Weigand neben den Auswirkungen der Flut auch steigende Energiepreise, überbordende Bürokratie und die stagnierende Wirtschaftslage insgesamt. Doch auch da steche der Kreis Ahrweiler positiv heraus. Gemessen an den Zahlen des Arbeitsmarktes liege man jedenfalls besser als der Bundesschnitt. Und sie verwies auf das, was in Sachen Wiederaufbau von der Kreisverwaltung angestoßen und begleitet wird. Dabei hob sie auf die Infrastruktur ab, nannte Schulen, Kitas, Straßen und die Ahrtalbahn, die Ende des Jahres wieder von Remagen bis Ahrbrück fahren soll.

Kritik an überbordender Bürokratie

Kreishandwerksmeister Frank Wershofen griff das Stichwort Bürokratie auf. Er sprach davon, dass es schneller gehe, ein Haus zu bauen, als eine Baugenehmigung zu erhalten. Ein Satz, den auch der Gastgeber Sascha Grzenia unterschrieb. Neun Monate habe er warten müssen, ehe er loslegen konnte mit dem Neubau in Sinzig, erzählte er, während er sein Unternehmen vorstellte. Wershofen forderte schließlich, „nichts bringende Bürokratiehürden einfach mal abzuschaffen“.

Unabhängig davon bescheinigte Wershofen dem heimischen Handwerk, dass es Anpassungsfähigkeit bewiesen habe. Bei aller Notwendigkeit sich als Betrieb weiterzuentwickeln, gehe es im Handwerk beim Thema Erfolg immer auch darum, Traditionen, also das handwerkliche Basiswissen, und Innovation zu verknüpfen. Oder wie Wershofen wörtlich sagte: „Ältere und jüngere Mitarbeiter müssen gut zusammenarbeiten.“

i Mareike Heinzen sprach als Gastrednerin über den "Innovationsbooster" der Bundesregierung für die Wirtschaft. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Sascha Grzenia schlug in die gleiche Kerbe und richtete den Blick zudem auf die Ausbildung: „Es ist wichtig, jungen Leuten Chancen zu geben, sich verwirklichen zu können.“ Denn nach wie vor gelte, dass das Handwerk den sprichwörtlichen goldenen Boden habe.

So oder so müssten die Unternehmer an Rhein und Ahr fortwährend mit Krisen umgehen. Doch jeder Krise würden auch Chancen innewohnen, die es zu ergreifen gelte. Dieser positive Ansatz taugte im Übrigen dann auch gleich als übergeordnetes Motto des Empfangs, wie die Landrätin wissen ließ.

Krisen in Weiterentwicklung ummünzen

Krisen umzumünzen in eine Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens lautet grob gesagt auch das Thema des Gastvortrages der „Professorin des Jahres 2024“, Mareike Heinzen von der Hochschule Koblenz, ihres Zeichens Forschungskapazität auf dem Gebieten Innovationsmanagement und Unternehmensführung. Noch dazu stammt Heinzen aus Ahrweiler und kann somit bestens nachvollziehen, mit welchen Krisen es Unternehmen im Ahrkreis zu tun haben können.

Auf der Basis wissenschaftlicher Arbeit ging es Heinzen darum, ihren Zuhörern deutlich zu machen, wie diese den von der Bundesregierung am 1. Juli auf den Weg gebrachten „Innovationsbooster“ für sich nutzen können. Letzterer besteht etwa aus Steuervergünstigungen, Förderungen von Elektromobilität und von Forschung. Dazu zeigte sie vier „Zukunftswege“ auf: Es braucht erstens ein positives Zukunftsbild fürs Unternehmen, zweitens ein Team, das von der Vision überzeugt ist, drittens eine Zusammenarbeit im Unternehmen und mit Partnern und viertens die Bereitschaft, interne Krisen zu nutzen, um sein Unternehmen auf eine Transformation vorzubereiten.