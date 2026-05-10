Banküberfall ist großes Thema
Inklusiver Mitmachmarkt in Sinzig schafft Szenenwechsel
Die Pflanzentauschbörse des Bürgerforums, hier mit Michael Lambert und Monika Weber-Lambert, kam gut an.
Die Pflanzentauschbörse des Bürgerforums, hier mit Michael Lambert und Monika Weber-Lambert, kam gut an.
Judith Schumacher

Der Banküberfall war auch auf dem inklusiven Mitmachmarkt am Samstag in Sinzig das große Gesprächsthema und beschäftigt die Menschen nach wie vor sehr. Doch es gelang, den Besuchern auf dem Markt eine gute Zeit zu ermöglichen. 

Lesezeit 2 Minuten
Was für ein Szenenwechsel: Einen Tag zuvor platzte die Stadt Sinzig wegen des Banküberfalls in der Bachovenstraße vor Einsatzkräften samt Polizei und Sondereinsatzkommando (SEK) aus allen Nähten. Auf dem Kirchplatz, auf dem sich die Einsatzkräfte-Sammelstelle befunden hatte, herrschte dann auch am Samstag ein geschäftiges, buntes Treiben beim dritten inklusiven Mitmachmarkt, den Sozialraum-Managerin Sonja Wuttke und der Beirat für Migration und ...

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