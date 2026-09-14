Auftritt im Bonner Pantheon
Ingmar Stadelmann befasst sich mit Björn Höcke
Ingmar Stadelmann
Ingmar Stadelmann
Thomas Kölsch

Der Stand-up-Comedian Ingmar Stadelmann hat den AfD-Politiker Björn Höcke und dessen Biografie am Samstag im Bonner Pantheon regelrecht auseinandergepflückt. Wie er das gemacht hat und welche Wirkung es auf sein Publikum hatte.

Lesezeit 3 Minuten
Die AfD ist derzeit die populärste und zugleich gefährlichste Partei Deutschlands. Eine Partei, die zumindest in Teilen gesichert rechtsextrem ist, die viele der Werte einer gelebten Demokratie abschaffen möchte und die trotzdem – oder im schlimmsten Fall gerade deswegen – in Umfragen bundesweit bei 28 Prozent liegt und damit bis zu 8 Prozentpunkte vor der CDU als zweitstärkster Kraft.
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