Auftritt im Bonner Pantheon Ingmar Stadelmann befasst sich mit Björn Höcke Thomas Kölsch 14.09.2026, 13:00 Uhr

i Ingmar Stadelmann Thomas Kölsch

Der Stand-up-Comedian Ingmar Stadelmann hat den AfD-Politiker Björn Höcke und dessen Biografie am Samstag im Bonner Pantheon regelrecht auseinandergepflückt. Wie er das gemacht hat und welche Wirkung es auf sein Publikum hatte.

Die AfD ist derzeit die populärste und zugleich gefährlichste Partei Deutschlands. Eine Partei, die zumindest in Teilen gesichert rechtsextrem ist, die viele der Werte einer gelebten Demokratie abschaffen möchte und die trotzdem – oder im schlimmsten Fall gerade deswegen – in Umfragen bundesweit bei 28 Prozent liegt und damit bis zu 8 Prozentpunkte vor der CDU als zweitstärkster Kraft.







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