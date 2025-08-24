Nur wenige Menschen erhalten pro Jahr die Konrad-Adenauer-Medaille. Eine von ihnen ist Ingeborg Bernard. Diese besondere Auszeichnung ist der Bad Breisigerin nun verliehen worden.

Die Senioren-Union der CDU hat Ingeborg Bernards mit der höchstmöglichen Ehrung, der Konrad-Adenauer-Medaille, ausgezeichnet. Nur eine Handvoll engagierter Bürger werden pro Jahr auf diese Weise geehrt – doch aus Sicht von Hans Oskar Degen, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Bad Breisig, könnte in diesem Fall keine bessere Wahl getroffen worden sein. „Wenn es eine verdient hat, dann bist du es“, sagte er im Rahmen des Sommerfests der Senioren-Union im Kreis Ahrweiler. Dem konnte sich deren Kreisvorsitzender Harald Trinkaus nur anschließen. „Kaum eine andere Person hat die Geschichte und die Entwicklung der Senioren-Union in Bad Breisig so nachhaltig verändert wie Ingeborg Bernards“, sagte er über seine Stellvertreterin, die auch auf Kreis- und Landesebene Maßstäbe gesetzt habe. Sie sei „eine überzeugte, tatkräftige und vorbildliche Vertreterin der CDU und der Senioren-Union. Dafür verdient sie die höchste Anerkennung.“

Seit Jahren vielfältig engagiert

Schon die Tatsache, dass Bernards und rund zwei Dutzend weitere Männer und Frauen fortgeschritteneren Alters den Weg zur Schäferhütte oberhalb von Bad Breisig auf sich genommen haben, um diesen Festakt zu begehen, ist keine Selbstverständlichkeit. Immerhin ist die Gaststätte nicht gerade einfach zu erreichen, für in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen ist es nahezu unmöglich. Doch an Kraft und Vitalität mangelt es Bernards offensichtlich nicht. Seit sie vor gut zehn Jahren von Mönchengladbach an den Rhein gezogen ist, hat sie sich zu einer umtriebigen Person entwickelt, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, anderen zu helfen.

„Sympathischer als mit dir kann man keine Politik machen.“

Bürgermeister Marcel Caspers

Neben ihrer Tätigkeit in verschiedenen Institutionen der CDU ist sie unter anderem Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft, Gründerin eines Reparatur-Cafés samt sozialer Betreuung älterer Mitbürger und seit der vergangenen Kommunalwahl Mitglied des Stadtrats von Bad Breisig. „Sympathischer als mit dir kann man keine Politik machen“, betonte daher auch Bürgermeister Marcel Caspers. Und CDU-Landtagsabgeordnete Petra Schneider hob hervor, dass es Bernards immer gelungen sei, Menschen zusammenzuführen – und das geduldig, verlässlich und mit ganz viel Herz.

„Diese Ehrung ist schon etwas ganz Besonderes für mich.“

Ingeborg Bernards

Damit soll nach dem Wunsch von Ingeborg Bernards auch noch nicht Schluss sein, auch wenn sie aus verschiedenen Gründen demnächst einen Gang zurückschalten muss. „Ich habe all meine Ehrenämter immer sehr gerne ausgeübt und möchte dies auch gerne in Zukunft tun, soweit meine Zeit dies zulässt“, sagte sie und bedankte sich bei allen Anwesenden für die Auszeichnung. „Diese Ehrung ist schon etwas ganz Besonderes für mich“, erklärte sie mit Tränen in den Augen. Weniger, da sind sich die Mitglieder der Senioren-Union einig, hat sie aber auch nicht verdient.