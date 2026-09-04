Könnte der Wiederaufbau an der Mittelahr schneller vorangehen? Behörden ringen mit Prioritäten, Personalengpässen und Planungsfehlern. Anwohner fragen sich, wie lange die Sperrungen und Baustellen noch bleiben.
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Die Stimmung an der Mittelahr ist nicht die beste. Den Menschen geht der Wiederaufbau nicht schnell genug voran. Überall eingerichtete Baustellen und Sperrungen machen die Anwohner müde, die Touristiker kommen mit immer neuen Forderungen zur Durchsetzung ihrer Projekte, und auch die, die den Wiederaufbau vorantreiben, scheinen genervt.