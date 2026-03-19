Vom Imbiss zum Restaurant Indisches Lokal„Raja Rani“ begeistert in Ahrweiler Eberhard Thomas Müller 19.03.2026, 05:00 Uhr

i Inhaber Mannohan Singh Sahota und Tochter Ria zählen zum achtköpfigen Team, das im indischen Restaurant "Raja Rani" für das Wohl der Gäste sorgt. Eberhard Thomas Müller

Vom Imbiss zur Gourmetadresse: Nach Flut und Verzögerungen begeistert Raja Rani in Ahrweiler mit nordindischen Aromen, cremigen Soßen und Kupferschalen. Vielseitige Gerichte – bewusst weniger scharf, voller Geschmack.

Viele erinnern sich noch an den Imbiss „Raja Rani“ in der Bachovenstraße in Sinzig, der von 2009 bis 2023 indische Spezialitäten auf Restaurantniveau anbot. Am Herd stand Mannohan Singh Sahota. 1996 brachte ihn die Liebe aus Indien ins Rheinland, da seine Frau bereits in Deutschland lebte.







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