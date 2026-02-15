Karnevalszug am Abend In Wiesemscheid wird die Nacht auf Samstag zum Tag Martin Ingenhoven 15.02.2026, 12:00 Uhr

i Bunt beleuchtet zogen die Wiesemscheider Jecken durch das nächtliche Dorf Martin Ingenhoven

Die Nacht zum Nelkensamstag war in Wiesemscheid eine besondere: Hier fand der Nachtzug statt. Die Kostüme der Jecken waren zu diesem Anlass stimmungsvoll beleuchtet. Und auch eine After-Zoch-Party durfte natürlich nicht fehlen.

Im kleinen Ort am Nürburgring wurde am Karnevalsfreitag die Nacht zum Tag. Der Grund: Die Wiesemscheider hatten zum dritten Mal zum Nachtzug geladen, und zahlreiche Jecken waren gekommen. Schon lange vorher hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun, das Geschehen in geordnete Bahnen zu lenken.







Artikel teilen

Artikel teilen