Weitere Bauplätze vom Tisch In Westum bleibt es erst einmal bei 46 Baugrundstücken Judith Schumacher 01.05.2026, 12:00 Uhr

i Die Erschließung des Baugebiets "Im Zeiberberg" geht mit großen Schritten voran. Die Idee, auch in der Ortslage Kampertsdell Platz für Wohnraum zu schaffen, ist aber vom Tisch. Judith Schumacher

Die Baugrundstücke im neuen Westumer Wohngebiet „Im Zeiberberg“ sind weggegangen wie warme Semmeln. Wegen ständig steigender Baukosten nimmt die Kommune inzwischen Abstand von einem zweiten Baugebiet.

Wohnraum in Sinzig ist heiß begehrt, wie man auch beim Tag des offenen Grundstücks im Westumer Baugebiet „Im Zeiberberg“ sehen konnte. Über ein Drittel der Grundstücke sind schon vergeben. Doch davon, wie ursprünglich vom Westumer Ortsbeirat angedacht, auch in der Ortslage „Kampertsdell“ ein Baugebiet auszuweisen, was rund 80 Bauplätze geschaffen hätte, ist heute keine Rede mehr.







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