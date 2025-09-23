Westerntreffen von Hobbyisten In Wershofen ist der Wilde Westen ausgebrochen Werner Dreschers 23.09.2025, 15:00 Uhr

i Wilder Westen in Wershofen, jede Menge Spaß und gute Laune rund übers Wochenende. Werner Dreschers

In Wershofen hat der Wilde Westen am Wochenende Einzug gehalten. Dort trafen sich wieder einige Fans zum beliebten Westerntreffen. Für Gäste bedeutete das: Sie konnten Cowboys und Trapper live erleben.

Immer wieder beliebt ist der Westerntreff in Wershofen, das ganze Wochenende über stand der Ort jetzt im Zeichen der Wildwest-Atmosphäre. Seit mehr als 40 Jahren frönen die Wildwestfreunde ihrem Hobby, Wilder Westen. Überall gibt es dann fantasievolle Kostüme passend zum Motto zu bestaunen.







