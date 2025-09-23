In Wershofen hat der Wilde Westen am Wochenende Einzug gehalten. Dort trafen sich wieder einige Fans zum beliebten Westerntreffen. Für Gäste bedeutete das: Sie konnten Cowboys und Trapper live erleben.
Lesezeit 1 Minute
Immer wieder beliebt ist der Westerntreff in Wershofen, das ganze Wochenende über stand der Ort jetzt im Zeichen der Wildwest-Atmosphäre. Seit mehr als 40 Jahren frönen die Wildwestfreunde ihrem Hobby, Wilder Westen. Überall gibt es dann fantasievolle Kostüme passend zum Motto zu bestaunen.