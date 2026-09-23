Treffen von Gleichgesinnten
In Wershofen geht es zu wie im Wilden Westen
Der „Wilde Westen“, die Hobbyfreunde orientieren sich oft an historischen Vorgaben.
Der „Wilde Westen“, die Hobbyfreunde orientieren sich oft an historischen Vorgaben.
Werner Dreschers

In Wershofen erwacht der Wilde Westen: Tipis, Weißzelte und Countryklänge prägen das Lager. Schießen, Partys und alte Geschichten verbinden Fans jeden Alters zu einem Wochenende voller Leidenschaft.

Lesezeit 1 Minute
Seit mehr als 40 Jahren ist das Westerntreffen in Wershofen ein Anziehungspunkt für Interessierte. Menschen jeden Alters und aus allen Berufsständen frönen einem Hobby, das die Zeit des Wilden Westens aufleben lässt.

Wie wir den Wilden Westen kennen

Dabei entstehen Bezüge zu vielleicht etwas klischeehaften Vorstellungen, wie man den Wilden Westen aus dem Fernsehen oder aus Filmen kennt, vielleicht inspiriert von der Lektüre von Karl May ...
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