Treffen von Gleichgesinnten In Wershofen geht es zu wie im Wilden Westen Werner Dreschers 23.09.2026, 06:00 Uhr

i Der „Wilde Westen“, die Hobbyfreunde orientieren sich oft an historischen Vorgaben. Werner Dreschers

In Wershofen erwacht der Wilde Westen: Tipis, Weißzelte und Countryklänge prägen das Lager. Schießen, Partys und alte Geschichten verbinden Fans jeden Alters zu einem Wochenende voller Leidenschaft.

Seit mehr als 40 Jahren ist das Westerntreffen in Wershofen ein Anziehungspunkt für Interessierte. Menschen jeden Alters und aus allen Berufsständen frönen einem Hobby, das die Zeit des Wilden Westens aufleben lässt. Wie wir den Wilden Westen kennen Dabei entstehen Bezüge zu vielleicht etwas klischeehaften Vorstellungen, wie man den Wilden Westen aus dem Fernsehen oder aus Filmen kennt, vielleicht inspiriert von der Lektüre von Karl May ...







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