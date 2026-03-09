Turbulent geht es zu, im neuen Stück des Theatervereins Wershofen. Im Mittelpunkt: ein kranker Mann und Wochenendpläne, die zu platzen drohen. Wir durften bei einer der Proben vor der Premiere am 21. März dabei sein.
Lesezeit 2 Minuten
Keine Bange, es grassiert nicht etwa eine neue Krankheit in Wershofen. Vielmehr ist „Männergrippe“ der Titel eines Schwanks, den der Theaterverein bald präsentiert. Seit Anfang des Jahres proben neun Darsteller und Darstellerinnen die dreiaktige Komödie nach Jennifer Hülser.