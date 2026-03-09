Theaterverein mit neuem Stück In Wershofen geht die „Männergrippe“ um Werner Dreschers 09.03.2026, 14:00 Uhr

i Ach du großer Schreck, was ist jetzt passiert? In dem Stück "Männergrippe" des Theatervereins Wershofen geht es hoch her. Werner Dreschers

Turbulent geht es zu, im neuen Stück des Theatervereins Wershofen. Im Mittelpunkt: ein kranker Mann und Wochenendpläne, die zu platzen drohen. Wir durften bei einer der Proben vor der Premiere am 21. März dabei sein.

Keine Bange, es grassiert nicht etwa eine neue Krankheit in Wershofen. Vielmehr ist „Männergrippe“ der Titel eines Schwanks, den der Theaterverein bald präsentiert. Seit Anfang des Jahres proben neun Darsteller und Darstellerinnen die dreiaktige Komödie nach Jennifer Hülser.







