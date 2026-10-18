Kromperefest kommt gut an In Wassenach dreht sich alles um die Kartoffel Martin Ingenhoven 18.10.2026, 18:00 Uhr

i Das Wassenacher Kartoffelfest lebt vom Engagement der Vereine: Auch der Deutsch-Französische Freundeskreis ist dabei und serviert verschiedene Kartoffelsalate. Martin Ingenhoven

Viele Deutsche lieben sie, aber wohl kaum jemand so sehr wie die Wassenacher. Alle zwei Jahre wird im Ort das Kromperefest zugunsten der Klieburger Kartoffel gefeiert. Diesmal gab es neben allerlei Köstlichkeiten auch etwas für die kleinen Besucher.

Einst war sie ein Exportschlager, heute ist sie ein Stück Dorfidentität: die Klieburger Kartoffel. Nach der historischen Sorte sind in Wassenach sogar ein Geschäft und die Dorfhalle benannt. Kein Wunder also, dass die Knolle auch beim Kromperefest, oder wie man auf Hochdeutsch sagt, beim Kartoffelfest, im Mittelpunkt steht.







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