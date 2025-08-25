Das war ein Wochenende in Walporzheim! Beim ländlichen Weinfest wurde kräftig gefeiert. Mittendrin natürlich die drei neuen Weinmajestäten Tiana Lindener als Weinkönigin, begleitet von den Prinzessinnen Natalie Mies und Isabella Fischenich.

Ländliches Weinfest in Walporzheim: Das bedeutet viel Spaß und Freude, gute Musik, guter Wein von den örtlichen Winzern sowie ein bezauberndes Weintrio mit der strahlenden 23-jährigen Tiana Lindener als Weinkönigin an der Spitze, begleitet von den Prinzessinnen Natalie Mies und Isabella Fischenich. Für Familie Lindener ein besonderer Grund zur Freude, denn Mutter Ursula Lindener war vor genau 40 Jahren die Weinkönigin des Ortes.

i Zum Festhöhepunkt, dem Winzerumzug, waren auch zahlreiche auswärtige Gäste an die Ahr gekommen. Jochen Tarrach

Weinmajestäten sind im Vorfeld bekannt

Keine Massenaufläufe auf dem von romantischen Fachwerkhäusern umgebenen zentralen Dorfplatz, aber trotzdem an allen drei Festtagen ein voll mit Menschen gefüllter Festplatz. Insgesamt ein fröhliches Zusammensein von Einwohnern, Mitgliedern der Ortsvereine und Gästen bei bester musikalischer Unterhaltung. Das sind die Markenzeichen des Weinfestes in Walporzheim. Ein urgemütliches ländliches Fest also, eben so, wie es der Genießer gern hat. Nicht von ungefähr heißt es, dass bei Walporzheim mit die besten Lagen der Ahr zu finden sind. Das gilt nicht nur für den Spätburgunder, sondern auch für alle anderen Rebsorten.

i Die Walporzheimer Pänz wollten natürlich im Umzug nicht fehlen. Jochen Tarrach

Obwohl es schon eine spannende Frage ist, wird hier kein Ratespiel daraus gemacht, wer wohl die neue Weinkönigin ist und wer die beiden Prinzessinnen sind. Die Namen sind lange vorher bekannt, nur inthronisiert werden sie selbstverständlich erst zum großen Fest.

i Walporzheim wird nun für ein Jahr von seinem bezaubernden Weintrio mit Weinkönigin Tiana Lindener und den Prinzessinnen Isabella Fischenich und Natalie Mies vertreten. Jochen Tarrach

So wurden bereits am Freitagabend Tiana Lindener zur Weinkönigin gekrönt und Natalie Mies sowie Isabella Fischenich zu Weinprinzessinnen. Sie werden als Team in den nächsten zwölf Monaten die charmanten Weinbotschafterinnen für Walporzheim und seine hervorragenden Weine sein. Ein nicht ganz so schöner Augenblick, aber eben unumgänglich, war es für die scheidende Majestät Mara Hermes und ihre Prinzessinnen Anna Terporten und Catharina Orthen, die nun auf ein schönes Amtsjahr mit vielen unvergesslichen Erlebnissen zurückschauen können. Nicht ganz so traurig war es für Prinzessin Catharina Orthen, denn sie wurde vor genau einer Woche zur Weinkönigin von Heimersheim gekrönt.

i Ganz in Grün ausstaffiert: die Dance Friends. Jochen Tarrach

Es gab einige Verzällcher

Nach der Proklamation der neuen Weinkönigin 2025/2026 am Freitag als Höhepunkt und der anschließenden Livemusik von Rio 5 ging die Party noch weit in die Nacht hinein, denn alle wollten natürlich den neuen Majestäten gratulieren. Der Samstag stand ganz im Zeichen der Musik und des Weines – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Einen Teil der musikalischen Unterhaltung trug die Chorgemeinschaft Ahrweiler-Walporzheim mit einem Gratulationsständchen bei.

i Die Walporzheimer Straße war voller begeisteter Weinfreunde, als das Weintrio in seinem Festwagen über die Straße rollte. Jochen Tarrach

Das Wetter hatte es gut mit den Walporzheimern gemeint und ihnen am Nachmittag und Abend so richtiges Weinwetter beschert. Nicht vergessen wurde, in Vertretung aller Weinköniginnen des Ortes drei von ihnen für ihren Einsatz in den vergangenen Jahrzehnten zu danken. So manch lustiges Ereignis der früheren Feste wurde nochmals lebendig, und allen war schnell klar: Ein Besuch des Weinfestes in Walporzheim war und ist noch immer lohnenswert.

i Bacchus Ralf Wershofen sitzt auf seinem Lieblingsplatz und winkt den Gästen zu. Jochen Tarrach

Die Dorfvereine und die ansässigen Weingüter hatten ihre Stände aufgebaut und schenkten den guten Wein aus. Dazu die Musik der Ahrtaler Hobby Musi und später eben von Rio 5. Das passte, und es war eine tolle Stimmung. Ortsvorsteherin Petra Lanzerath konnte so richtig stolz auf ihre Bürger und das traditionelle Weinfest sein. Auch auf dem Hof der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr spielte eine Liveband.

i Kein Glas am Wegesrand blieb ungefüllt. Jochen Tarrach

Als weiteren Höhepunkt des Festes gab es selbstverständlich am Sonntag einen liebevoll gestalteten Winzerfestumzug, an dem die Winzer und vor allem die Vereine des Ortes teilnahmen. Es war deutlich zu spüren, welche Freude Zugteilnehmer und Gäste hatten, angesichts der allgemeinen Weltlage mit Kriegen und Notlagen hier einen Augenblick die Wirklichkeit vergessen zu können. Besonders im Blickpunkt natürlich das strahlende Weintrio auf seinem farbenfrohen Festwagen. Klein, aber fein schlängelte sich der Festzug durch das Dorf bis zum zentralen Dorfplatz hin, wo zur Livemusik der Gruppe Gate 5 das Fest sein Ende nahm.