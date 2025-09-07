Zum ersten Mal haben die Schulen und Kitas der Stadt ein großes gemeinsames Fest im Schulzentrum veranstaltet. Der Bildungsminister hat den Bildungseinrichtungen eine Auszeichnung verliehen.

Über das Bedürfnis, Teil von etwas sein zu wollen, singt gerade die Band Linkin Park in ihrem Megahit „The Emptiness Machine“. Davon, welch großen Teil der Gesellschaft die Kinder und Jugendlichen in Sinzig ausmachen, konnten sich Besucher des ersten großen gemeinsamen Festes aller Schulen und Kindertagesstätten in der Bildungslandschaft (Bila) am Dreifaltigkeitsweg ein Bild machen.

89 Stationen auf Schulhöfen und an Straßen

Das Schulzentrum glich über sechs Stunden hinweg einem Bienenstock. Um das große Potenzial nicht nur der Schulen, sondern auch der städtischen Gesellschaft aufzuzeigen, beteiligten sich auch Vereine, Jugendhilfe, Institutionen und Firmen mit Ständen und Aktionen. Insgesamt 89 Stationen waren auf den Schulhöfen der Regenbogen-Grundschule, der Barbarossa-Realschule plus und des Rheingymnasiums sowie am evangelischen Gemeindehaus und entlang der für die Veranstaltung gesperrten Straßen verteilt.

i So ein großes Gerät zu steuern, war ein großer Spaß. Judith Schumacher

Einen bunten und vielfältigen Querschnitt durch gesellschaftliche Themen und Alltagswissen gab es ebenso wie Kreativstände, Stationen zum Thema Technik und Naturwissenschaften, Sport- und Bewegungsangebote, die aufzeigten, wie groß das Angebot der Stadt über den Unterricht hinaus ist. Dazu gab es jede Menge Kulinarisches.

Auf der Hauptbühne am Verkehrsübungsplatz trafen sich eingangs die Leiter der Schulen samt Schülervertretung, die Initiatorinnen des Festes der Bildungslandschaften im Viertel, Quartiersmanagerin Petra Klein und Koordinatorin Eva Polch, sowie Bürgermeister Andreas Geron, um den rheinland-pfälzischen Bildungsminister Sven Teuber in Empfang zu nehmen. „Die Bila ist für uns mehr als ein Projekt, nämlich die Idee von Bildung über schulische Grenzen und Unterrichtsinhalte hinweg“, formulierte es Rektorin Uta Erlekampf für die Barbarossaschule.

„Die Bila ist die Idee von Bildung über schulische Grenzen und Unterrichtsinhalte hinweg.“

Uta Erlekampf, Rektorin der Barbarossaschule

„Wir feiern auch das, was wir schon geschafft haben nach Corona und der Flutkatastrophe, nämlich zeitgemäße Bildungsangebote zu machen“, sagte Florian Beck, Direktor der Regenbogenschule. „Wir möchten zeigen, wie es möglich ist, Lernräume vielfältig, praxisnah, innovativ und inklusiv zu erweitern“, erklärte Andreas Schmitt, Leiter der Janusz-Korczak-Förderschule. Direktor Jens Brahner vom Rheingymnasium bedankte sich bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) für die fachliche und menschliche Begleitung.

i Die versammelte Direktorenschar freute sich wie auch die Schüler über das gemeinsame Fest. Judith Schumacher

Angesichts der Fülle des Angebots und der schon geleisteten Arbeit im Rahmen des Projekts Bildungslandschaften hatte Minister Teuber gleich zwei gute Nachrichten im Gepäck. Die erste sorgte für erleichterte Gesichter: Die Förderung des Projekts wird auch für das Schuljahr 2026/27 weiter bestehen. Die zweite: „Sie haben hier nicht nur alle Schulformen und die Stadtgesellschaft zusammengebracht, sondern sich auch nach den schrecklichen Herausforderungen der Flutkatastrophe die positive Energie der Gestaltung erhalten. Deshalb dürfen diese vier Schulen sich nun zu den bislang 97 ,Schulen der Zukunft‘ im Land zählen“, sagte Teuber.

Er verlieh eine entsprechende Urkunde. „Man könnte es sich einfach und nur seinen üblichen Job machen, aber der richtigere Weg ist es, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen und es stark, fit, selbstsicher und sozial zusammenhaltend für die Herausforderungen der heutigen Zeit zu machen und ihm im Quartier Stabilität mit vertrauten Bezugspersonen zu geben“, betonte der Minister. „Kinder werden nicht erst Menschen, sie sind es schon“, zitierte Quartiersmanagerin Petra Klein den Pädagogen Janusz Korczak und lud ein, die zahlreichen Angebote zu entdecken.

Zumba, KI und Stuhlyoga

„Ich sehe hier Leute, die ich noch nie gesehen habe, das ist toll“, sagte eine Schülerin, die sich in dem energiegeladenen Umfeld sichtlich wohlfühlte. Während auf der Hauptbühne diverse Musik- und Tanzacts zu sehen waren, präsentierte sich die Sinziger Musikschule mit ihren Schülern auf dem Hof der Regenbogenschule. Im Schlosspark gab es einen Qigong-Kurs, auf dem Barbarossa-Schulhof Zumba und Line-Dance.

i Wer erweist sich als Fußball-Talent und schafft die höchste Punktzahl? Judith Schumacher

In der Jahnsporthalle hatte der Sinziger Tischtennisverein seine Platten aufgebaut, der TV08 hatte sich mit Sprintanlage und Sportquiz eingebracht. „Finde deinen Weg – mit KI als Unterstützung in der Berufs- und Studienwahl“ war ein Workshop am evangelischen Gemeindehaus betitelt. Auch gab es hier Stuhlyoga und Meditation. Guten Zulauf hatte Christiana Hoerster von der Hochschule Koblenz mit dem Ada-Lovelace-Projekt, wo Interessierte unter anderem eine Solarblume oder die berühmte Leonardo-Brücke bauen konnten.

Blaulichtfamilie präsentiert sich

Gleich daneben präsentierte Daniela Gedenk die Angebote des Medienkompetenzzentrums im Kreis Ahrweiler und laserte unter anderem Lineale. Einen Knotenworkshop gab es im Zelt der Pfadfinder, das zwischenzeitlich von Minister Teuber für eine Märchenstunde genutzt wurde. Am Rheingymnasium gab es nicht nur einen Schachparcours an mehreren Tischen oder Torwandschießen der Malteser. Hier hatte sich die Blaulichtfamilie angesiedelt. Die Polizeiinspektion Remagen gab eine Einstellungsberatung, präsent waren Freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und DRK.

i Jede Menge Bewegungsspiele waren auf dem Hof der Grundschule im Angebot. Judith Schumacher

Großes Gerät hatten eine Autowerkstatt mit einem Riesenbrummi und eine Baufirma mit Baustellenfahrzeugen an der Barbarossaschule aufgefahren in der Hoffnung, Interesse bei potenziellen Auszubildenden zu wecken. Der Spielkreis Sinzig gab einen Überblick über die große Bandbreite von Brettspielen. Zudem gab es Informatives zur Ernährung wie etwa darüber, wie viel Zucker in manchen Lebensmitteln enthalten ist. Die Bildungslandschaft hat mit der Vernetzung vieler Akteure für das Fest einen guten Grundstein für kommende Aktionen und Projekte gelegt. Man darf gespannt sein.