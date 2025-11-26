Women’s Club hat eröffnet In Sinzig gibt’s jetzt ein Fitnessstudio nur für Frauen 26.11.2025, 16:00 Uhr

i Daniela Başar aus Ahrweiler hat in der Ausdorferstraße 10 in Sinzig ein Fitnessstudio eröffnet, das allein für Frauen gedacht ist. Silke Müller

Fitnessstudios gibt es im Kreis Ahrweiler einige. Aber der neue Women’s Club in Sinzig ist einzigartig. Denn so etwas hat es bisher zwischen Andernach und Walporzheim noch nicht gegeben.

Im Women’s Club, dem neuen Fitnessstudio in der Ausdorferstraße 10 in Sinzig, trainieren Frauen ganz ungestört unter sich. Das war der Wunsch von Betriebsleiterin Daniela Başar, als sie sich mit dem Unternehmen Fitomat in Verbindung setzte, um sich ihren Traum vom eigenen Fitnessstudio zu erfüllen.







