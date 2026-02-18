Gastronomie im Kreis Ahrweiler In Sinzig gibt es „Sakura Fusion“ zu probieren Eberhard Thomas Müller 18.02.2026, 17:00 Uhr

i Minh Duong Bui (links) und My Do Van haben in kürzester Zeit viele kulinarische Freunde gefunden, die ihr Angebot schätzen. Eberhard Thomas Müller

Unsere Zeitung „spießt“ gern Neuigkeiten aus der Gastroszene im Kreis Ahrweiler auf. Diesmal haben wir das unlängst eröffnete Restaurant „Sakura Fusion“ in Sinzig besucht.

Anfang Dezember eröffnete in der Bachovenstraße 16 in Sinzig ein neues Lokal, Sakura Fusion. Dort wird der Gast freundlich und zuvorkommend von Minh Duong Bui begrüßt, der Ober und Geschäftsführer in einer Person ist. Im Eingangsbereich Kirschblüten, die im Japanischen „Sakura“ heißen und unter anderem für Schönheit und Erneuerung stehen.







