Feuerwehr im Einsatz
In Remagen ist nachts die Oberleitung der Bahn gerissen
Zwischen Oberwinter und Remagen ist in der Nacht auf Mittwoch die Oberleitung an der Bahnstrecke gerissen.
Zwischen Oberwinter und Remagen ist in der Nacht auf Mittwoch die Oberleitung an der Bahnstrecke gerissen.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ein lauter Knall und Lichtblitze haben Anwohner der Bahnstrecke in Remagen-Oberwinter aus dem Schlag gerissen. Gefahr für die Bevölkerung bestand jedoch nicht, hieß es seitens Feuerwehr und Polizei.

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Aufgrund eines recht ungewöhnlichen Ereignisses wurde in der Nacht zum Mittwoch die Einheit Oberwinter der Feuerwehr Remagen kurz nach Mitternacht alarmiert. Anwohner der durch Oberwinter verlaufenden Bahnstrecke waren durch einen lauten Knall sowie grelle Lichtblitze aufgeschreckt worden.

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