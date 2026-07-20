Paradies für fliegende Händler
In Remagen findet wieder der Jakobsmarkt statt
Der Jakobsmarkt in Remagen: An rund 250 Ständen wird alles angeboten, was das Herz begehrt.
Der Jakobsmarkt in Remagen: An rund 250 Ständen wird alles angeboten, was das Herz begehrt.
Thomas Kölsch

In Remagen hieß es am vergangenen und heißt es am kommenden Sonntag wieder: Jakobsmarkt. Die Besucher können nach Herzenslust zwischen den rund 250 Ständen bummeln, einkaufen und feilschen.

Lesezeit 2 Minuten
Menschen, überall Menschen. Zu Tausenden strömen sie durch das Stadtzentrum von Remagen, über die Marktstraße und Alte Straße, vorbei an rund 250 Ständen mit vollen Auslagen. Es ist wieder Jakobsmarkt, und rund 200 fliegende Händler sind am vergangenen Sonntag an den Rhein gekommen, um ihre Waren unter das Volk zu bringen.
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