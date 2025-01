40 Haushalte angeschlossen In Rech läuft’s mit dem kalten Dorfwärmenetz Frank Bugge 24.01.2025, 15:00 Uhr

i Der Bürgermeister von Rech, Thomas Hostert (links) und der Projektleiter kommunale Nahwärme, Niki Kozisek, auf dem Bohrfeld für die Erdwärmesonden an der Alten Schule im Februar 2024. Von hier aus werden die Haushalte des zweiten Bauabschnitts Rech Süd des "kalten Dorfwärmenetzes" versorgt. Frank Bugge

Während das Dernauer Dorfwärmenetz den Planern und Ortsbürgermeister David Fuhrmann Sorgen bereitet, läuft das bereits betriebene Netz in Rech gut. Projektleiter Nikki Kosizec zieht eine erste Bilanz.

„Sehr zufrieden“ ist der ehrenamtliche Projektleiter Nikki Kosizec mit dem kalten Dorfwärmenetz, das in der Ahr-Gemeinde Rech nach der Flut entwickelt wurde und seit März 2024 in Betrieb ist. Es sind 40 Haushalte an das Rohrnetz angeschlossen und erhalten ein durch mehr als 150 Meter tiefe Erdsonden vorgewärmtes Sole-Wasser-Gemisch, das über eine elektrisch betriebene Wärmepumpe die gewünschte Temperatur fürs Gebäude bringt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen