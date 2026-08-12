Winzer Josten macht Biowein
In Mayschoss helfen bretonische Schafe beim Entblättern
In diesem Jahr hat Winzer Gerd Josten Winzerbetrieb vom Mönchberger Hof in Mayschoß seine bretonischen Ouessantschafe zum ersten
In diesem Jahr hat Winzer Gerd Josten Winzerbetrieb vom Mönchberger Hof in Mayschoß seine bretonischen Ouessantschafe zum ersten Mal zum Entblättern eingesetzt.
Maja Wagener

Er könne zwei unter den Arm nehmen, lacht Biowinzer Gerd Josten aus Mayschoß. Auf dem Mönchberger Hof übernehmen bretonische Zwergschafe seit 2022 Arbeiten im Wingert. Die sind nicht nur klein, sondern auch findig – und echte Leckermäulchen.

Lesezeit 3 Minuten
„Wir machen nur die Laubarbeiten. Den Rest überlassen wir der Natur“, sagt Gerd Josten und unterschlägt damit die zahllosen Handgriffe, die in jeder Traube stecken. Der Winzer aus Mayschoß hat 2016 auf ökologischen und 2024 auf Bioweinbau umgestellt. Das sei mehr körperliche Arbeit – bei der sich der 72-Jährige im Weinberg von französischen Zwergschafen unterstützen lässt.
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