Apollinariskirche in Remagen
In luftiger Höhe das Ausmaß der Schäden ermitteln
Freut sich, dass es mit der Sanierung der Apollinariskirche voran geht: Erhard Wacker, Vorsitzender der Stiftung Wallfahrtskirch
Freut sich, dass es mit der Sanierung der Apollinariskirche voran geht: Erhard Wacker, Vorsitzender der Stiftung Wallfahrtskirche St. Apollinaris.
Judith Schumacher

Noch besteht Unklarheit darüber, wie hoch die Sanierungskosten der Apollinariskirche in Remagen ausfallen – aber es gibt erste Anhaltspunkte. Wie teuer und aufwendig die Sanierung ausfallen dürfte, wird gerade intensiv in großer Höhe geprüft.

Lesezeit 1 Minute
Die ersten Schritte zur Gesamtsanierung der stadtbildprägenden Apollinariskirche zu Remagen wurden bereits im vergangenen Jahr mit der Abnahme eines der tonnenschweren Turmhelme zu dessen Sanierung getan. Dieses gusseiserne Element aus dem Jahr 1842 der im neugotischen Stil erbauten Kirche befindet sich derzeit in einem saarländischen Fachbetrieb, um zu ermitteln, ob und wie es saniert werden kann und wie hoch die Kosten hierfür wären.

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Kreis AhrweilerGlaube & Kirche

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