Noch besteht Unklarheit darüber, wie hoch die Sanierungskosten der Apollinariskirche in Remagen ausfallen – aber es gibt erste Anhaltspunkte. Wie teuer und aufwendig die Sanierung ausfallen dürfte, wird gerade intensiv in großer Höhe geprüft.
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Die ersten Schritte zur Gesamtsanierung der stadtbildprägenden Apollinariskirche zu Remagen wurden bereits im vergangenen Jahr mit der Abnahme eines der tonnenschweren Turmhelme zu dessen Sanierung getan. Dieses gusseiserne Element aus dem Jahr 1842 der im neugotischen Stil erbauten Kirche befindet sich derzeit in einem saarländischen Fachbetrieb, um zu ermitteln, ob und wie es saniert werden kann und wie hoch die Kosten hierfür wären.