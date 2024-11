Wiederaufbau im Ahrtal In Kreuzberg soll es ein Flutmuseum geben Ulrike Walden 20.11.2024, 13:00 Uhr

i Durch die Straße "Staufenberg" in Kreuzberg wälzte sich der Sahrbach bei der Flutkatastrophe. Ulrike Walden

Die verheerende Flutnacht im Ahrtal ist mehr als drei Jahre her. In Kreuzberg haben sich die Bewohner dazu entschlossen, mit Fördergeldern ein Flutmuseum einzurichten.

In Kreuzberg soll es ein „Outdoormuseum“ geben, das an die Flutkatastrophe erinnert. Das beschloss der Ortsbeirat in seiner letzten Sitzung. Es werde aber ganz unaufdringlich sein. Man werde dem Ort ohnehin noch lange ansehen, wie die Wassermassen dort gewütet haben, sagt Ortsvorsteherin Anke Hupperich.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen