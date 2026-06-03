Schutz der Bevölkerung In Karweiler will man sich für Notlagen wappnen Thomas Weber 03.06.2026, 13:00 Uhr

i In Karweiler beschäftigte sich der Ortsbeirat mit der Aufstellung einer Notfallplanung. Thomas Weber

Wenn in denkbaren Notlagen die Nachbarschaftshilfe funktioniert und in der Kommune ausgewählte Akteure wissen, wie Hilfe geleistet oder herbeigeschafft werden kann, ist oftmals schon viel gewonnen. Das sieht man auch im Ortsbeirat von Karweiler so.

Was macht ein kleines Dorf, wenn plötzlich im ganzen Ort kein Strom mehr fließt? Oder wenn es eine andere größere Schadenslage gibt? Vor allem Starkregen kann schnell große Schäden bewirken. Nicht nur das nahe Ahrtal musste das vor fünf Jahren leidvoll erleben.







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