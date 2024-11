Sessionsstart mit Proklamation In Heimersheim sind die Narren parat Jochen Tarrach 11.11.2024, 05:00 Uhr

i In Heimersheim haben die Narren aus Bad Neuenahr-Ahrweiler die Session eröffnet. Hans-Jürgen Vollrath

In Heimersheim haben am Wochenende die Narren aller Gesellschaften aus Bad Neuenahr-Ahrweiler zum Sessionsauftakt die Straßen bunt gefärbt. Sie sind ebenso parat wie die KG Närrische Landskroner, die ihre Majestäten nun proklamiert hat.

Die Session ist eröffnet. Und alle Jecken freuen sich, wieder etwas länger Fastelovend fiere zu können, denn die neue Karnevals-Session geht bis zum 4. März 2025. Genug Zeit also, um sich warm zu schunkeln. Das gelang in Heimersheim am Wochenende bereits hervorragend.

