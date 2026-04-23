Im Bad Neuenahrer Stadtteil Heimersheim laufen noch die Arbeiten an einer Stützwand. Ehe die nicht fertig ist, kann die Bahn dort auch nicht mit dem Bau von Gleis 2 beginnen. Diese „Verspätung“ wird sich wohl noch bis Jahresende ziehen.
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Noch läuft es nicht so richtig rund bei der Ahrtalbahn. Immerhin: Seit Dezember des vergangenen Jahres ist die Strecke bis zum Endhaltepunkt in Ahrbrück wieder befahrbar, nachdem es rund vier Jahre lang nur bis Walporzheim ging. Bis zur letzten Haltestelle im Ahrtal verkehrt die Linie RB30, seit wenigen Wochen auch mit Elektrozügen.