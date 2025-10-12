30 Jahre Villa am Buttermarkt In diesem Haus können Menschen in Würde alt werden Werner Dreschers 12.10.2025, 12:00 Uhr

i Modern und freundlich gestaltete Architektur, der Eingangsbereich der "Villa am Buttermarkt - Liebe leben" in Adenau. Werner Dreschers

Das Seniorenwohnheim „Villa am Buttermarkt“ in Adenau gibt es inzwischen seit 30 Jahren. In dieser Zeit haben sich dort mehrere Vorzeigeprojekte etabliert, unter anderem innovative Wohnformen für Menschen mit Demenz.

Mit einem Festprogramm hat die Villa am Buttermarkt in Adenau am Freitag ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Das Haus ist eine von 20 Einrichtungen der Projekt 3 gGmbh. Das Wohn- und Pflegekonzept in Adenau begleitet ältere Menschen mit stationärer Pflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege, Tagespflege, Wohnen mit Service.







