In der Sinnfony in Oberwinter gibt es nicht nur vom Restaurantführer Gault & Millau ausgezeichnete feinste Kulininarik, sondern auch begleitende Livemusik. Welches Programm die Gäste bis in den Sommer hinein erwartet.

Seit 2019 vergibt der bekannte Restaurantführer Gault & Millau regelmäßig einmal pro Jahr eine Haube für „feinste Kulinarik & beste Restaurants Deutschland“ an das Lokal Sinnfony in Oberwinter. Wie berichtet, wollen Inhaber Jens Böhlitz und seine Frau, Küchenchefin Irma Siemens-Böhlitz, in die USA auswandern und das Konzept der Sinnfony sozusagen „exportieren“. Aber bis es so weit ist, dürfen sich Gourmets nicht nur auf die feinen Speisen freuen, die Irma Siemens-Böhlitz ihren Gästen kredenzt, sondern auch auf jede Menge begleitende Livemusik. Denn das gehört ebenfalls zum Konzept des Ehepaars. Kein Wunder: Schließlich ist Jens Böhlitz selbst begeisterter Musiker und will in den USA wieder zurück auf die Bühne, um mit seinen alten Kollegen zu performen.

Aber erst einmal bleibt das Ehepaar noch in Oberwinter und hat für die feinen Menüs jeweils auch die richtigen Klänge ausgesucht. „Live in den Frühling“ heißt es am Freitag, 25. April, wenn mit Rheinsession Jazz, Funk und Pop erklingen. Weiter geht es am Mittwoch, 30. April. Dann wollen Helen East und Jens Böhlitz die Restaurantgäste mit ihrer Livemusik unterhalten – passend zum Motto „Singen und tanzen in den Mai“.

Wie der Name es schon verrät, präsentiert Soul Maid an den Samstagen, 3. und 31. Mai, Soulklänge, aber auch Swing und Pop. Livemusik bei Kerzenschein erwartet die Besucher an Pfingsten in der Sinnfony – nämlich am Pfingstsamstag, 7., und am Pfingstsonntag, 8. Juni, bevor an den Samstagen, 14., 21. und 28. Juni, sowie am Freitag, 20. Juni, das „Ansommern“ mit coolen Beats ansteht. Für die „Late Summer Night“ an den Samstagen, 5. und 12. Juli, treffen die Gäste in der Sinnfony wieder auf alte Bekannte: nämlich am 5. Juli auf Rheinsession und am 12. Juli auf Soul Maid.

Das mehrgängige Menü kostet jeweils 85 Euro, eine Reservierung unter www.sinnfony.de/veranstaltungen/ ist erforderlich.