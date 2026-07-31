Café und Kneipe in Krälingen
In der „Alten Krähe“ herrscht Liebe zur Kultur
Vier verschiedene Sorten Bier vom Fass kann Betreiberin Missy Motown anbieten.
Vier verschiedene Sorten Bier vom Fass kann Betreiberin Missy Motown anbieten.
Celina de Cuveland

Im Höhenort Krälingen oberhalb des Ahrtals lädt ein Kulturcafé zum Verweilen ein. In der „Alten Krähe“ haben die Betreiber Lizzy und Missy einen Ort geschaffen, an dem jeder Mensch willkommen ist.

Lesezeit 4 Minuten
Die „Alte Krähe“ ist ein Kleinod. Inmitten von Feldern, Wäldern und an einer schmalen Dorfstraße gelegen ist das Kulturcafé ein Ort, der Menschen glücklich macht. Das liegt an dem Konzept, das die Betreiberinnen Lizzy und Missy verfolgen. Denn in der „Alten Krähe“ gibt es nicht nur ausgewählte Speisen, Kuchen und sonntags Frühstück – dort wird auch richtig viel Kultur geboten.
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