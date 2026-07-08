Schlemmen wie in Bella Italia
In Breisigs neuer Kochschule herrscht Dolce Vita
Alessandra Fernandez hat ihre Kochschule in der Biergasse 28a in Bad Breisig Anfang Juni eröffnet. Im mediterranen Flair wird it
Alessandra Fernandez hat ihre Kochschule in der Biergasse 28a in Bad Breisig Anfang Juni eröffnet. Im mediterranen Flair wird italienisch gekocht.
Vanessa Kuhlen

Der Kenner weiß: Die italienische Küche zeichnet sich durch regionale Vielfalt und ein reiches kulinarisches Erbe aus. Was das bedeutet und was es heißt, authentisch italienisch zu kochen, das können Interessierte in Bad Breisig erlernen.

Lesezeit 3 Minuten
Für Alessandra Fernandez aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist das Kochen weit mehr als nur ein Hobby. Es ist pure Leidenschaft. „Neben meiner Familie bedeutet es mir alles“, sagt die 37-jährige Mutter zweier Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren. Seit 2023 teilt sie diese Leidenschaft schon auf Instagram unter ales_kuechenliebe und hat mittlerweile mehr als 17.
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