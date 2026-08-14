Etwas länger als ein halbes Jahr stand das Lokal neben der Rhein-Residenz in Bad Breisig nach der Schließung des Restaurants „Der Genuss“ leer. Doch seit ein paar Wochen ist wieder neues Leben in den Räumlichkeiten mit Panoramablick auf den Rhein.
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Warum nicht einmal eine kulinarische Genussreise nach Asien unternehmen? In Bad Breisig ist das seit Kurzem möglich. „Koishi“ heißt das neue Restaurant, das neben das Hotel Rhein-Residenz, Rheinufer 1, eingezogen ist und im Juli eröffnet hat. Das Angebot ist umfangreich.