„Koishi“ hat neu eröffnet In Breisig gibt es fernöstliche Köstlichkeiten mit Rheinblick Silke Müller 14.08.2026, 10:30 Uhr

i Angestellte Thu Hoang hinter der Bar im Restaurant „Koishi“ Silke Müller

Etwas länger als ein halbes Jahr stand das Lokal neben der Rhein-Residenz in Bad Breisig nach der Schließung des Restaurants „Der Genuss“ leer. Doch seit ein paar Wochen ist wieder neues Leben in den Räumlichkeiten mit Panoramablick auf den Rhein.

Warum nicht einmal eine kulinarische Genussreise nach Asien unternehmen? In Bad Breisig ist das seit Kurzem möglich. „Koishi“ heißt das neue Restaurant, das neben das Hotel Rhein-Residenz, Rheinufer 1, eingezogen ist und im Juli eröffnet hat. Das Angebot ist umfangreich.







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