In Bells Genusshof gibt es jetzt eine Kaffeerösterei

In der Ahrweiler Innenstadt gibt es einen neuen Kaffeeröster. In Bells Genusshof kann man verschiedene Mischungen erstehen. Hergestellt werden sie von Markus und Jakob Bell in einer Rösterei in Daun.
Die Einkaufsstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ist um eine Attraktion reicher. Dort gibt es nun einen Kaffeeröster, zu finden in Bells Genusshof in der Ahrweiler Niederhutstraße. Es ist von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Jakob und Markus Bell, die dort den Kaffee anbieten, sind Quereinsteiger auf dem Gebiet, haben aber beste Lehrmeister.