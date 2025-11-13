Platz an der Linde betroffen In Bad Neuenahrs Zentrum stehen weitere Bauarbeiten an Jochen Tarrach 13.11.2025, 17:00 Uhr

i Der Platz an der Linde wird neu gestaltet. Jochen Tarrach

An die Baustellen im Ahrtal sind viele Bürger inzwischen gewöhnt. Während die Poststraße in Bad Neuenahr fast fertig ist, geht es im Februar 2026 mit dem Umbau von Kreuzstraße und dem Platz an der Linde los. Und der dauert wieder zwei Jahre.

Baustellen beherrschen nach der Flut das Bild in vielen Gemeinden und Städten im Kreis Ahrweiler. So auch in der Kreisstadt. Und wer glaubt, mit der baldigen Fertigstellung der Poststraße Nord und Süd sei in Bad Neuenahr das Schlimmste überstanden, der wurde in der Bürger-Informationsveranstaltung der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft (AuEG) zum zeitnah beginnenden Ausbau der Kreuzstraße und des Platzes an der Linde eines Besseren belehrt.







